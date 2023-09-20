علامات إذا ظهرت تخبرك بوجود نزيف داخلي في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بشكل غير متوقع، لا يجب أن تتجاهلها، لأنها يمكن أن تخبرك بوجود نزيف في المخ، لذا كن حريصا عند ظهور علامات تستدعي القلق.

ويعد نزيف المخ ببساطة نزيفا داخل رأسك، نوعت من السكتة الدماغية، يحدث بسبب انفجار أحد الشرايين في الدماغ ويسبب نزيفا موضعيا في الأنسجة المحيطة، وهذا النزيف يقتل خلايا المخ.

وهناك منطقتان رئيسيتان يمكن أن يحدث فيها النزيف، إما داخل الجمجمة ولكن خارج أنسجة المخ، أو داخل أنسجة المخ وفقا لما جاء في موقعي "webmd"، "clevelandclinic".

تنقسم هذه المناطق أيضا على النحو التالي:

1- نزيف داخل الجمجمة ولكن خارج أنسجة المخ:

يحتوي الدماغ على ثلاث طبقات من الأغشية (تسمى السحايا) تقع بين الجمجمة العظمية وأنسجة المخ الفعلية، والغرض من السحايا هو تغطية الدماغ وحمايته، يمكن أن يحدث النزيف في أي مكان بين هذه الأغشية الثلاثة، وتسمى الأغشية "الأم الجافية" والأم العنكبوتية "والأم الحنون".

- نزيف فوق الجافية (النزف): يحدث هذا النزيف بين عظام الجمجمة وطبقة الغشاء الخارجي، الأم الجافية.

- نزيف تحت الجافية (النزف): يحدث هذا النزيف بين الأم الجافية والغشاء العنكبوتي.

- نزيف تحت العنكبوتية (النزف): يحدث هذا النزيف بين الغشاء العنكبوتي والأم الحنون.

2- نزيف داخل أنسجة المخ:

يمكن أن يحدث نوعان من نزيف الدماغ داخل أنسجة المخ نفسها، النزيف داخل المخ (ويسمى أيضا النزف الدماغي والسكتة النزفية)، وكذلك النزيف داخل البطينات.-

النزف داخل المخ: يحدث هذا النزيف في الفصوص والجسر والمخيخ (نزيف في أي مكان داخل أنسجة المخ نفسها بما في ذلك جذع الدماغ).

- النزف داخل البطينات : يحدث هذا النزيف في بطينات الدماغ، وهي مناطق محددة في الدماغ (تجاويف) يتم فيها إنتاج السائل النخاعي.

ما هي أسباب النزيف؟

ارتفاع ضغط الدم.

تمزق تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

جلطة دموية تكونت في الدماغ.

التدخين أو تعاطي الكحول بكثرة.

ما أعراض النزيف؟

وجود وخز مفاجئ أو ضعف أو تنميل أو شلل في الوجه.

تنميل الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

صداع شديد.

استفراغ وغثيان.

ارتباك.

دوخة.

وجود صعوبة في البلع.

فقدان الرؤية أو صعوبة الرؤية.

تصلب الرقبة والحساسية للضوء.

صعوبة في القراءة أو الكتابة أو فهم الكلام.

تغير في مستوى الوعي واليقظة.

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