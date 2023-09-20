طريقة عمل حلويات المولد النبوى للشيف حسن في المنزل.. «حضريها لأطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن موعد المولد النبوي الشريف، الذي يكثر فيه تناول الحلوى بأصناف مختلفة لذيذة، يفضلها الأطفال بشكل خاص نظرا لمذاقها الطيب والشهي، لذا نقدم للأمهات وربات المنازل طريقة عمل حلويات المولد النبوي للشيف حسن، الذي يقدم وصفات سهلة غير مكلفة وتتناسب مع إمكانياتهم.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل حلويات المولد النبوي للشيف حسن، الذي يقدم وصفات سهلة وفي متناول ربات المنازل غير مكلفة.

طريقة عمل السمسمية

المقادير:

كيلو سكر.

ربع كيلو فول سوداني محمص مقشر غير مملح.

ربع كيلو حمص مقشر.

كوب بندق مقشر.

نصف كيلو عسل جلوكوز.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون.

كوبان ماء.

ربع كيلو سمسم.

طريقة عمل السمسمية

- الخطوة الأولى، خلط عسل الجلوكوز مع ماء الزهر وملح الليمون والماء جيدًا في إناء عميق، حتى يتكاثف القوام.

- الخطوة الثانية، تحميص السمسم على نار هادئة.

- الخطوة الثالثة، إضافة العسل للسمسم، ثم فرده على صينية مدهونة بالزيت.

- الخطوة الرابعة، تقطيع السمسمية بالسكين، وانتظارها حتى تبرد وتتماسك، ثم قطعيه وقدميه لأسرتك.

طريقة عمل الفولية

المقادير:

كيلو سكر.

نصف كيلو عسل جلوكوز.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون.

كوبان ماء.

ربع كيلو فول سوداني مقشر.

طريقة عمل الفولية للشيف حسن

الخطوة الأولى، خلط عسل الجلوكوز مع ماء الزهر وملح الليمون والماء جيدًا، للحصول على قوام كثيف.

الخطوة الثانية، تسخين الفول السوداني، ومن ثم إضافة خليط العسل السابق للفول بعد تسخينه.

- الخطوة الثالثة، فرد الخليط على صينية مدهونة بالزيت.

- الخطوة الأخيرة، تقطعيها بالسكين، والانتظار حتى يبرد ويتماسك ثم قطعيه وقدميه لأسرتك بالهنا والشفا.

مقادير الحمصية

سكر.

ماء.

ليمونة.

حمص.

عسل.

كيس نايلون مدهون بالزيت.

طريقة عمل الحمصية

- الخطوة الأولى، إذابة السكر مع الماء على النار، مع إضافة عصرة الليمونة مع الاستمرار في التقليب.

- الخطوة الثانية، إضافة العسل وتقليبها حتى يذوب ثم يتم رفع الخليط من على النار.

- الخطوة الثالثة، إضافة الحمص وتقليبها جيدًا ثم يتم وضع الخليط على سطح سيلكون أو كيس نايلون مدهون بالزيت.

- الخطوة الرابعة، تشكيل الخليط وتركه حتى يتجمد ويتماسك، ومن ثم يقدم للأطفال وللأسرة خلال التجمعات.

طريقة عمل الملبن

المقادير:

كوب من المياه.

كوب من السكر.

نصف كوب من الجيلاتين.

نصف كوب من النشا.

خطوات طريقة عمل الملبن في البيت

- الخطوة الأولى، وضع كوب من الماء داخل وعاء واتركيه على النار.

- الخطوة الثانية، إضافة كوب السكر مع تقليب الخليط حتى الذوبان.

- الخطوة الثالثة، ترك الخليط على نار متوسطة لمدة دقيقتين ليصبح شربات خفيف.

- الخطوة الرابعة، إذابة الجيلاتين في الماء جيدًا، ثم إضافته على الشربات بجانب النشا.

-الخطوة الخامسة، إضافة الجيلاتين والنشا معًا على الشربات، مع ترك الخليط حتى الغليان.

- الخطوة السادسة، إحضار إناء بلاستيكيا مستطيل، مع رشه بالنشا، ومن ثم إضافة عليه الملبن وتركه حتى يبرد.

- يُقطع الملبن إلى قطع ويقدم باردا.