مع اقتراب العام الدراسي الجديد.. أطعمة تساعد طفلك على زيادة التركيز

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب العودة إلى المدارس، تحرص كل أم على تقديم تغذية سليمة وصحية لأطفالها، حتى تقوي الذاكرة لديهم، وتتحسن قدراتهم على تذكر دروسهم، والفهم بشكل أسرع، لذا هناك بعض الأطعمة، التي ينصح بتقديمها في وجبة الإفطار.

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أوضح لـ«الوطن» أهمية الأطعمة المفيدة لمناعة الأطفال، والتي تساعد في تحسين ذاكرتهم، وتساعدهم على تذكر دروسهم، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ونستعرضها في السطور التالية.

الإفطار وجبة أساسية للأطفال

الإفطار من الوجبات الأساسية، التي تساعد الجسم على استكمال نشاطه طوال اليوم، ويفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة التريبتوفان، لأنها تقوي ذاكرة الأطفال، مما يحسن قدراتهم على التذكر، ويتوفر فى الأجبان خاصة الجبن القريش، والتمور والفول السوداني، وبعض أنواع الفواكه منها الموز.

فوائد تناول الألبان في الفطار

ينصح «بدران» الأمهات، بتقديم كوب من اللبن لأطفالها في وجبة الإفطار، إذ تحتوي الألبان على حمض الفينيل ألانين، المهم لإنتاج هرمونات السعادة، مما يساعد على زيادة نشاط الأطفال، بدلًا من الشعور بالكسل والخمول أثناء الدراسة، لذا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سى لأنها ترفع هرمون السعادة، ويعمل مهدئ طبيعي للأعصاب، ومضاد للأكسدة يحتاجه المخ بشكل كبير، ويحسن المزاج، يتوافر‏ في الكيوى والجوافه و الليمون والبرتقال.

فيتامينات مهمة للأطفال

هناك بعض الفيتامينات المهمة لجسم الأطفال، منها فيتامين بـ1، الذي يلعب دورًا مهمًا للتحكم في الذكاء والقدره على التعلم، ويوجد في الحبوب، والمكسرات، والخميرة، والبليلة.

أما فيتامين بـ2 نقصه يؤدى إلى ضعف الذاكرة، يوجد في الخميرة، والأسماك، والخضروات الخضراء، والفواكه، والقمح.

ويعد فيتامين بـ12 من الفيتامينات المهمة للمخ والأعصاب، ويوجد في العديد من الأطعمة مثل الجبن، والبيض.