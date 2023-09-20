سارة ونس أول «سنجل مامي» تفوز في مسابقة ملكة جمال مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحلم الكثير من الفتيات بالفوز في مسابقة ملكة جمال مصر التي تعقد كل عام، ولكن الأمور هذه المرة لم تقتصر على العازبات فقط، بل شملت جميع الحالات الاجتماعية، سواء السيدات المتزوجات أو المنفصلات أو الآنسات، ومنهن سلمى الجابري التي استطاعت الفوز بلقب ملكة جمال مصر العالم للسيدات، على الرغم من كونها زوجة وأم لطفل، وأيضًا سارة ونس التي أصبحت أول «سينجل مامي» تشارك في مسابقة ملكات الجمال مصر، لتصبح المسابقة حديث «السوشيال ميديا».

المسابقة ليست للعازبات فقط

آمال رزق مديرة مسابقة ملكة جمال مصر، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المسابقة ليست للفتيات أو «الآنسات» فقط، بل تشمل جميع الحالات الاجتماعية للنساء، فالعازبات أو الفتيات يمكن لهم الاشتراك بملكة جمال مصر للعالم، في حين السيدات أو المتزوجات، لديهم الفرصة للفوز بملكة جمال مصر العالم للسيدات، وأيضًا تمنح للمطلقات أو«المنفصلات» فرصة الفوز بلقب MS ، مثل ما حدث مع سارة ونس.

تنتشر بعض الأفكار المغلوطة، فيما يخص ملكات الجمال، ومنها أن تكون الفتاة عازباء، لذا فإن فوز سلمى الجابري ومشاركة سارة ونس، دليلًا على تشجيع المرأة وتعزيز مكانتها، واعترافًا بدورها الفعال في المجتمع، سواء كانت فتاة أو متزوجة أو مطلقة.

استطاعت سارة ونس المشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر للمنافسة على لقب MS، وهي مطلقة وأم لطفل، وتعمل مديرة للدعاية والإعلان في إحدى شركات المجوهرات، وكانت من الفائزات ضمن مسابقة ملكة جمال مصر، في فئة المطلقات أو «المنفصلات»، لذا فهي تعد أول منفصلة وأم لطفل تنافس على اللقب.

سارة ونس أول منفصلة تفوز بلقب ملكة جمال مصر

نشرت سارة ونس صور من مشاركتها بحفل مسابقة ملكة جمال مصر، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، معلقة: «أول سيدة مصرية في تاريخ ملكة جمال مصر، تذهب إلى سارة ونس الأم العازبة، شكرًا لكي أمل رزق مديرة المسابقة، على دعمك للنساء الأقوى».