النجمات يتألقن في إطلالاتهن في حفل جوائز الموريكس دور 2023

شهدت السجادة الحمراء تألقاً لافتاً للنجمات، أثناء حضورهن حفل جوائز الموريكس دور اللبنانية لعام 2023، والتي تعد من أشهر الجوائز العربية التي تُمنح للفنانين.

والنجمة اللبنانية ماغي بو غصن كانت من أوائل الحضور في الحفل برفقة زوجها، وخطفت الأنظار بإطلالتها بفستان، جمع بين الأبيض والأسود، بذيل منسدل من توقيع Rami Kadi.. كما بدت نوال الزغبي في قمة أناقتها، بفستان أسود منفوش من توقيع labourjoisie.. وأسرت الفنانة ورد الخال القلوب بإطلالتها بفستان أبيض براق من Antoine Kareh.

بينما خطفت الفنانة رحمة رياض الأنظار بفستانها الأصفر المنفوش، المرصع بالأحجار البراقة من توقيع ZUHAIR MURAD.. وسجلت الفنانة عبير نعمة إطلالة متلألئة خلال الحفل، بفستان أسود لامع عزّز من جاذبيتها وجمالها.. كما اعتمدت الممثلة كاريس بشار فستاناً بليسيه، جمع بين اللونين الأزرق والبرتقالي.. فيما تألقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة والمذيعة رهف عبدالله في إطلالتها؛ حيث اعتمدت فستاناً من الستان ومرصعاً بالأحجار البراقة من توقيع labourjoisie.

وبدت النجمة التركية شيفال سام مذهلة في إطلالتها على السجادة الحمراء؛ إذ تألّقت بفستان كحلي برّاق بتصميم حورية البحر، ونسّقته مع قفازات باللون الأسود لتكتمل إطلالتها.. كما اعتمدت المذيعة والممثلة ساشا دحدوح فستاناً أحمر بتصميم مميز، ونسّقت معه قفازات من نفس اللون.. أما الممثلة ستيفاني عطالله؛ فبدت كالأميرات في إطلالتها، واعتمدت فستاناً خلاباً، ونسّقت معه قفازات باللون الأسود؛ لتكتمل إطلالتها الناعمة من توقيع ليث معلوف.

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