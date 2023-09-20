الأم تلحق بالأب بعد 5 أشهر.. دينا الشربيني تعيش نفس مأساة دنيا وإيمي سمير غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات فارقة في حياة الفنانة دينا الشربيني، إذ دق الحزن بابها خلال أشهر مرتين، الاولى كانت بوفاة والدها الذي رحل عن الحياة في إبريل الماضي، لتلحق به زوجته بعد شهور ليتجدد الآلم من جديد، إذ رحلت والدتها ليلى السيد عبدالله التمامي، والتي أعلنت الخبر صديقتها الفنانة ريهام عبدالغفور.

وفاة والدة دينا الشربيني

وأعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً:«إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى ليلى السيد عبدالله التمامي، والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني وكل من ريهام المندوه ونشوى المندوه ويوسف المندوه، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان».

رحيل والدة دينا الشربيني

وعن موعد جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني، أضافت: «صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني غدا الخميس عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر».

دينا الشربيني تعيش نفس مأساة إيمي ودنيا سمير غانم

ربما عاشت الفنانة دينا الشربيني، نفس مأساة وآلم الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم، إذ كانتا تعرضتا لفقدان والديهم الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بعد فترة قصيرة، ليتجدد الحزن من جديد، إذ لم تستطع الفنانة الإفاقة من آلم فقدان الأب لتلحق به الأم بعد 5 أشهر.

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن علاقتها بوالدتها، خلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيوينة، قائلةً: «كلهم كانوا رافضين الوحيد اللي كان في صفي بابا، هو حبيبي جدا، لما بقيت ممثلة ماما بقت بتجيب صحابها وتتفرج عليّا وتتبسط أوي، في الأول لأ لأ وبعد كده الدنيا تتحول تماما، تكلم صاحبتها وتقولها شوفت دينا عملت إيه وبتاع كل يوم».

دينا الشربيني ترثي والدها

وكانت قبل أشهر في إبريل الماضي، أعلنت الفنانة دينا الشربيني، خبر وفاة والدها، عبر «إنستجرام»: «توفى إلى رحمة الله والدي الحبيب السيد محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة»، لافتة إلى أن صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بأحد مساجد التجمع الخامس.

وبعد أشهررثت الفنانة دينا الشربيني، والدها الراحل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ونشرت الفنانة، صورا لوالدها الراحل مصحوبة بأغنية حسين الجسمي «فقدتك يا أعز الناس»، وعلقت عليها: «فراق الأب صعب أوي ربنا يرحمك ويصبرني ويصبر كل حد فقد أبوه أو حد عزيزعليه، يا رب من فضلكم ادعوله هو بجد إنسان طيب أوي وكان بيحب الخير لكل الناس».