موضة الرجالي.. عودة القصات الواسعة والثياب المستوحى من ملابس العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعتمد الموضة الرجالي في خريف وشتاء 2023/2024 على القصات الواسعة والملابس المستوحاة من ملابس العمال، مما يمنح الرجل إطلالة مريحة وعملية.

قصّات واسعة

وتعول الموضة الرجالي هذا الموسم على القصّات الصندوقية والواسعة، والتي تمنح الرجل إحساسا بالراحة، بحسب قول أندريه بانجيرت، الصحفي بمجلة الموضة "تكتسيل فيرتشافات" الألمانية.

وأوضح بانجيرت أن البنطال القماشي يأتي هذا الموسم بقصة واسعة ذات وسط عال ويزدان بالطيّات، مشيرا إلى أنه يتم هذا الموسم كسر قوالب التنسيق الجامدة للحصول على إطلالة متفردة، وذلك من خلال تنسيقه مع قميص جينز، على أن يتم إدخال القميص في البنطال.

وأضاف بانجيرت أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للبليزر ذي القصة الأكبر من المقاس "أوفرسايز"، والذي يمنح الرجل إحساسا بالراحة، مشيرا إلى أن البليزر يزدان هذا الموسم بصفي أزرار.

ملابس العمال

ومن جانبه أشار خبير الموضة الألماني برنهارد روتسيل إلى أن الموضة الرجالي تستوحي تصاميمها هذا الموسم من ملابس العمال، التي تمتاز بطابع عملي، وهو ما يتجسد في الجيوب الكثيرة على رجل البنطال وصدر القميص.

وأضاف روتسيل أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا للقميص القطيفة والبلوفر التريكو ذي الياقة العالية، والذي يتم ارتداؤه تحت البليزر.

ألوان داكنة

وفيما يتعلق بالألوان، أوضح بانجيرت أن الموضة الرجالي تكتسي هذا الموسم بالألوان الداكنة مثل الأسود والبني بلون الشوكولاتة والطوفي والأزرق بلون منتصف الليل، بالإضافة إلى الأحمر الداكن.

بوت تشيلسي

ومن ناحية أخرى، أشارت كلاوديا شولتس، المتحدثة باسم معهد الموضة الألماني، إلى أن بوت تشيلسي (Chelsea boots) الكلاسيكي يتربع على عرش موضة الأحذية الرجالي هذا الموسم، وهو عبارة عن بوت بلا أربطة يصل طوله إلى الكاحل ويزدان بقطع جانبية مرنة.

كما يعد البوت ذو الأربطة، الذي يتجاوز طوله الكاحل، من الموديلات الرائجة بقوة هذا الموسم.

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