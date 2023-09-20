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أول رد من أسرة والد العروس الياباني: «لم نتوقع انتشار الفيديو»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

والد العروس الياباني

«بيقولولي إني شبهك.. إني زيك .. حتة منك روحي روحي واخدة قلبك والمشاعر والكلام» ربما لم تطرأ على أذنيك هذه الكلمات إلا وتذكرت صوت «هنا يسري» بأغنيتها «بنت أبويا» التي حققت انتشارا كبيرا، ليس فقط لترديدها في إحدى المسلسلات الشهيرة، أو لصوت هنا الدافئ، ولكن لكلمات الأغنية التي مست قلوب العديد من الفتيات حتى بدت أول اختياراتهن في حفلات زفافهن.

والد العروس له مكانة خاصة خلال حفل الزفاف، يحتل المشاهد الإنسانية الممزوجة بالدموع والفرح، تُسلط عليه عدسات الكاميرات تبرز ملامحه وتعبيرات وجه، وهو ما حدث في واحد من حفلات الزفاف التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا. 

العروس ووالدتها وشقيقاتها، رفقة والدهن الياباني «كونهيكو هيلو»، تتشابك أيديهم سويًا على نغمات الأغنية الشهيرة «بنت أبويا»، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو بسبب والد العروس الياباني، وأسرته المصرية.

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أول رد من أسرة والد العروس الياباني

حالة من الجدل سببها مقطع الفيديو بين الثناء على المقطع، والإعجاب به، وبين التساؤلات الاستفهامية المتعلقة بالأب والأسرة، وكيف للأسرة المصرية أن يكون والد العروس وحده ياباني، وهو ما كشفت عنه ابنته «آية» خلال حديثها لـ «هُن». 

الفرح كان أول الشهر وترجمناله الأغنية  

تؤكد «آية» الابنة الكبرى للأسرة، 28، عامًا، أن حفل الزفاف كان في بداية شهر سبتمبر، والأسرة لم تتوقع انتشار المقطع بهذه الطريقة، خاصة إنه تم تصويره بشكل عفوي، لكنه حقق انتشارًا واسعًا على غير المتوقع». 

صعوبة بالغة على الأب لحفظ كلمات الأغنية، إذ قرر البنات ترجمة كلماتها للأب قبل عدة أيام باللغة الإنجليزية لفهم معناها والتفاعل معها، موضحة: «بابا فهم الكلام لما ترجمناه بالإنجليزية، وكان فاهمها وحاسس بيها واتفاعل جدًا، لأنه بيتكلم عربي مكسر مش بطلاقة». 

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والدي الوحيد اللي ياباني

30 سنة مرت على تعارف الياباني «كونهيكو هيلو» شيف سوفي، بإحدى الفنادق الكبرى ووالدة العروس، قبل أن يقرر الزواج منها والاستقرار في مصر، وتوضح آية: «بابا اتعرف على ماما من 30 سنة هنا، اشتغلوا مع بعض وحبها، وقرر يتجوزها ويستقر هنا، وفعلا ده اللي حصل وإحنا 3 بنات وولد». 

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وعن زياراتهما لليابان، أكدت «آية» أن الأسرة تزور اليابان سنويًا، موضحة: «هناك تيتا وعمتو لازم نسافرلهم كل سنة دول أهلنا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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