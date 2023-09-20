عروسة المولد "محجبة ولابسة سواريه".. أحدث تقاليع 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحدث أشكال عرائس المولد البلاستيكية، مما أثار جدلا بين المستخدمين.

وجاءت بعض الصور لعرائس المولد مرتدية فساتين تماثل فساتين السهرة للبنات، وترتدي الحجاب ومجموعة مجوهرات.

والبعض الآخر كان يرتدي فساتين سهرة بألوان جذابة، ولها شعر طويل وانسيابي.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصور، مبدين إعجابهم بالعرائس وتطورها، وانقسمت التعليقات ما بين الإعجاب والسخرية: "حلوة أوي بجد"، "هي دي العرايس اللي يتدفع فيها فلوس مش الأشكال اللي كانت تخوف"، "العرايس بقت محتشمة"، "عرايس المولد كبرت واتحجبت".

وتطورت صناعة عروس المولد النبوي الشريف خلال السنوات الماضية، وأصبح لكل موسم تقاليع مختلفة بعدما كانت تُصنع من السكر الخام على هيئة حلوى وتجمَّل بالألوان.

وبعد التحذير من المخاطر الصحية للحلوى التي على شكل "عروس" تطورت إلى أن أصبحت بلاستيك وإلكترونية وكهربائية أيضًا ومزينة بإضاءات مبهجة، وملابس مختلفة.

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