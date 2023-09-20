كيف تفرق بين العسل النقي والمغشوش؟ 3 طرق تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العسل مصدر غذائي مهم للإنسان يتميز بطعمه الحلو وفوائده الصحية العديدة، كما يحتوي على كميات صغيرة من البروتينات والدهون والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن.

وفيما يلي بعض الطرق البسيطة التي تساعدك على التعرف على العسل النقي والمغشوش، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

اختبار المناديل الورقية:

يمكنك التحقق من نقاء العسل باستخدام المناديل الورقية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضع قطرة من العسل على قطعة من ورق المناديل.

انتظر لمدة دقيقة.

إذا انتشر العسل على ورق المناديل، فهذا يعني أنه غير نقي.

إذا ظل العسل في مكانه، فهذا يعني أنه نقي.

اختبار الخبز:

يمكنك بسهولة التحقق من نقاء العسل بمساعدة الخبز بهذه الطريقة:

ضع قطرة من العسل على قطعة من الخبز.

انتظر لمدة دقيقة.

إذا امتص الخبز العسل بسرعة، فهذا يعني أنه نقي.

إذا لم يمتص الخبز العسل بسرعة، فهذا يعني أنه غير نقي.

اختبار عود الثقاب:

هذه الطريقة سهلة للغاية وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

عليك إحضار عود ثقاب وانقعه في العسل.

ثم أشعله فورا.

وإذا احترق عود الثقاب فإن العسل غير مغشوش.

وإذا استغرق بعض الوقت أو لم يحترق عود الثقاب فاعلم أن العسل مغشوش ومخلوط بالماء.

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