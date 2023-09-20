نصائح مهمة للتعامل مع طفلك عند حصوله على التطعيم.. «خلي بالك من الحرارة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال الـ18 شهرا الأولى في حياة الرضيع يجب أن يحصل على عدد من التطعيمات المهمة سواء تلك الإجبارية التي تكون في وحدات وزارة الصحة والسكان، أو الإضافية الموجودة بمراكز اللقاح والمستشفيات.

ماذا يحدث عند الحصول على التطعيم؟

وقد يسبب التطعيم تورمًا واحمرارًا مكان الحقنة في بعض الأحيان أو ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة تعامل الجسم مع التطعيم، بحسب ما أوضح الدكتور أحمد الأبحر، طبيب الأطفال، مقدما خلال حديثه مع «هن» مجموعة من النصائح للأمهات للتعامل مع الطفل وقت الحصول على التطعيم، وهي:

- عند ارتفاع درجات الحرارة يمكن الاعتماد على الخوافض

- إجراء بعض الكمادات لتنزيل الحرارة

- وممكن عمل كمادات مكان الحقنة عند شعور الطفل بالألم

- من الممكن دهان كريم مسكن للألم خاص بالأطفال، وفقا للاستشارة الطبيب

- راحة الطفل وتحمل تقلب مزاجه

التطعيمات المهمة في عمر الطفل

ويحصل الطفل على مجموعة من التطعيمات الإجبارية في مراكز الصحة بالمجان، وهي:

- عمر يوم: الالتهاب الكبدي b

- الأسبوع الأول من الولادة: تطعيم شلل الأطفال ودرن

- عمر شهرين و٤ شهور و٦ شهور: يحصل الطفل على تطعيم شلل أطفال فموي وحقن، بجانب الثلاثي البكتيري والالتهاب الكبدي والإنفلونزا البكتيرية

- عمر ٩ شهور: يحصل الطفل على تطعيم شلل أطفال وكبسولة فيتامين أ

- في عمر السنة: يحصل الطفل على تطعيم شلل الأطفال والثلاثي الفيروسي

- بعمر سنة ونصف: يحصل الطفل على تطعيم شلل أطفال وكبسولة فيتامين أ ، وتطعيم الثلاثي البكتيري والثلاثي الفيروسي.

تطعيمات إضافية

وعن التطعيمات الإضافية التي يحصل عليها الطفل، هي:

- تطعيم الروتا، والتي منها جرعتين يحصل عليها الرضيع بعمر الشهرين و4 شهور.

- وبعد عام، يمكن للرضيع الحصول على تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي والجديري المائي.

وتتوافر تلك التطعيمات التي تعد إضافية ومهمة في فروع هيئة المصل واللقاح المختفلة وعدد من المستشفيات والصيدليات، ولابد من استشارة الطبيب عند الحصول عليها، وأخذها من قبل المتخصصين.