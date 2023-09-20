هوس التسوق يصيب جورجينا رودريجيز في آخر ظهور.. فماذا فعلت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ما يبدو أن جورجينا رودريجيز، صديقة نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أصبحت مهووسة بالتسوق وشراء المقتنيات الخاصة الجديدة، وذلك بعد مشاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بخاصية القصص القصيرة المصورة «أستوري»، مقطع فيديو وهي تتباهي بآخر عملية تسوق قامت بها.

تفاصيل التسوق الأخير لـ جورجينا رودريجيز

وحسب ما ذكرت صحيفة «sportskeeda» العالمية، أن جورجينا رودريجيز ظهرت وهي تحمل مجموعة كبيرة من حقائب التسوق التي حملت أسماء ماركات عالمية شهيرة، فيما بينها «شانيل» وغيرها، إذ بدت عليها علامات السعادة الشديدة، وهو ما عبرت عنه خلال الفيديو القصير.

سبب هوس جورجينا بالتسوق

وفي فيلمها الوثائقي الذي قدمته قبل أشهر وحمل عنوان «أنا جورجينا»، كشفت عارضة الأزياء الإسبانية عن السبب خلف حبها الشديد لعمليات التسوق، قائلة في تصريحاتها: «عندما سُئلت عن عملية التفكير وراء جولات التسوق، قلت: «عمري الآن 28 عامًا، ولكن عندما أبلغ من العمر 40 عامًا قد أصبح أكبر حجمًا، لذا فأنا أشتري أشياءً أريد التباهي بها وليس لتخزينها بعيدًا، وأحب الشيء الوحيد الذي يميزني هو أنني واضحة وحاسمة، فأنا أعرف ما أحبه وأعلم أنني أحبه».

وقبل أعوام طويلة كبر حب عمليات التسوق في قلب جورجينا، إذ كانت تعمل في بداية حياتها كمساعدة مبيعات داخل أحد المتاجر الخاصة بالعلامة التجارية العالمية «جوتشي» بإسبانيا، وحينها التقت صديقها كريستيانو رونالدو ومن ثم بدأت قصة حبهما التي أسفرت عن إنجاب 5 أطفال.

وفي تصريحات سابقة لها، اعترفت جورجينا رودريجيز بأنها شعرت بالحرج عندما التقت بشريكها كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في عام 2016، وذلك لأنها كانت تعمل في ذلك الوقت كمساعدة مبيعات في ماركة الأزياء الشهيرة «جوتشي».

استعراض جورجينا لمقتنياتها

وعادة ما تحرص عارضة الأزياء العالمية على استعراض مقتنياتها الخاصة أمام متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بداية من الظهور بالمجوهرات المصنعة من الألماس، التي تحرص على الظهور بها في المناسبات المختلفة، وكذلك خلال تواجدها على الطائرة الخاصة بها، وهو ما علق عليه الكثير من المتابعين.

أحدث ظهور لـ جورجينا بالعباءة

وفي عدد من مقاطع الفيديو المتداولة مؤخرًا، ظهرت جورجينا رودريجيز خلال تسوقها أيضًا داخل أحد الأسواق التجارية بالمملكة العربية السعودية، وهي مرتدية عباءة فضفاضة باللون الفيروزي، مع توب طويل باللون ذاته.