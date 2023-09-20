كيف تحمي نفسك من انخفاض ضغط الدم أثناء ارتفاع درجات الحرارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد فرص الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الدوخة والدوار والإغماء، مما قد يكون خطيرًا.

الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث يقول إن ارتفاع درجة الحرارة يسبب فقداناً للسوائل بمعدل أسرع من المعتاد مما يسبب جفافاً في الجسم وحصول هبوط في الدورة الدموية وانخفاض في قراءات ضغط الدم.

وتشمل مخاطر انخفاض ضغط الدم الدوخة أو الدوار، والإغماء، وتشويش الرؤية، وضيق التنفس والتنفس السريع، وضعف النبض، وسرعة ضربات القلب.

وأضاف شلبي لـ"الخليج 365":"يجب تجنب المشي في الشمس الحارقة ظهرا، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون انخفاض ضغط الدم والهبوط ونوبات الإغماء في الجو الحار، مع التركيز على شرب السوائل لتجنب حصول جفاف في الجسم، ومثل هؤلاء الأشخاص لا بد من أخذ زجاجة مياه باردة أو عصائر لتعويض السوائل باستمرار في هذه الحالات".

اختتم: "يجب عدم الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة، وعدم القيام بحركات مفاجئة ووضع الساق على الساق في أثناء الجلوس، مع الالتزام بالأدوية المحددة لرفع الضغط من طرف الطبيب".

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