ما تأثير تناول نخاع العظام على صحة الرجال الجنسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول نخاع العظام يوفر العديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية مختلفة، ولها تأثيرات مذهلة على الصحة الجنسية لدى الرجال.

إليك تأثير تناول النخاع على الصحة الجنسية لدى الرجال، وذلك وفقًا لما ذكره "Allohealth"، "Menshealth".

يعد نخاع العظام مسؤولاً عن إنتاج الخلايا الجذعية وبطبيعة الحال تتحول إلى حيوانات منوية، مع العلم يوجد في الخصية خلايا جذعية المنوية المسؤولة عن إنتاج خلال جديدة تساعد على إنتاج الحيوانات المنوية، كما أنها تحسن من مستويات هرمون التستوستيرون وبالتالي يحسن الصحة الجنسية، ويعزز عملية الانتصاب.

بالإضافة إلى احتوائه على الكولاجين الذي يساعد على تقوية صحة العظام ويجعل الحالات التي تعاني آلام العظام، ومن ثم يجعلهم قادرين على ممارسة العلاقة الحميمة دون شعور بالتعب.

فوائد أخرى

تقوية المناعة

يساعد تناول نخاع العظام إلى تعزيز صحة جهاز المناعة، نظرًا لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد على تقوية المناعة، لذا يفضل إضافتها في النظام الغذائي ولكن باعتدال.

مصدر جيد للبروتين

يعتبر نخاع العظام غنياً بالبروتين الذي يحتاجه الجسم، كما يمكن أن يكون مثالياً للرياضيين ويقوي من صحتهم البدنية، ويجعلهم أكثر قوة.

علاج الالتهابات

يحتوي نخاع العظام على بروتين الجلايسين، المعروف بخصائصه الفعالة في محاربة الالتهاب،

وهو بروتين له خصائص قوية مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى علاج الالتهابات المزمنة المرتبطة بالأمراض مثل السرطان وأمراض القلب، والسكري.

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