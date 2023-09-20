تفاصيل أزمة والدة سلمى الجابري بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر.. ابنتها اعتذرت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فازت سلمى الجابري، بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات لعام 2023، التي أُقيمت مؤخرًا برئاسة الدكتورة آمال رزق، إذ أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مقطع فيديو لا يتجاوز ثوان معدودة، تظهر خلاله بلقطات مصورة.

ودونت سلمى الجابري، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلنةً عن فوزها بلقب ملكة جمال مصر للعالم: «سيدة ملكة جمال مصر للعالم 2023»

ومع إعلان الفوز باللقب تصدرت سلمى الجابري محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ بدأ البعض يبحث عنها وعن هويتها، فضلًا عن شروط المسابقة الجديدة التي سمحت للمتزوجات بالفوز، وعن الأزمة التي تسببت فيها والدتها، والتي أشارت إليها الفائزة عقب التتويج، مقدمة اعتذارًا رسميًا لإدارة المسابقة.

سلمى الجابري تثير التكهنات بعد اعتذارها

وأثارت سلمى الجابري التكهنات بعد أن قدمت اعتذارًا رسميًا لرئيسة المسابقة آمال رزق، عبر جسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» إذ أكدت أن والدتها تسببت في أزمة كبيرة، مدونة: «أود أن اقدم اعتذر لما صدر من والدتي من سوء تفاهم في حفل الختام الناتج عن ترويج شائعات داخل قاعة الحفل وادعاءات باطلة هدفها توتر العلاقات الطيبة بيننا وبين دكتورة آمال رزق ومنظمة miss egypt التي ليس لها أي أساس من الصحة».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ذلك، وتساءلوا عما حدث لحظة التتويج.

والدة سلمى الجابري تتسبب في أزمة بعد تتويجها بقلب ملكة جمال

وكشفت الدكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة، عن كواليس الأزمة التي تسببت فيها والدة سلمى الجابري عقب تتويجها، إذ افتعلت أزمة بسبب تتويج ابنتها بعيدًا عن المسرح، بحسب ما ذكرت رئيسة المسابقة لـ«هُن»: «مش كل الملكات الفائزات بيتكرموا ويتوجوا على المسرح، في بيكون خارج المسرح لمراقبة سلوكهن، وده اللي حصل مع سلمى، ووالدتها انفعلت لأنها مش فاهمة النظام ده وحصل مشادات».

وعن الاعتذار التي قدمته سلمى الجابري نيابة عما فعلته والدتها، أكدت «رزق» أنها تخطت الأمر بمجرد الاعتذار.

معلومات عن سلمى الجابري ملكة جمال مصر للسيدات

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أهم المعلومات عن سلمى الجابري، الفائزة بلقب ملكة جمال مصر للسيدات، وفق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- من مواليد 1999، تبلغ من العمر 24 عاما.

- درست في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

- واحدة من الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبلغ عدد متابعيها نحو مليون شخص.

- سلمى الجابري صديقة مقربة للإعلامية فرح علي.

- تزوجت سلمى الجابري من لاعب كرة القدم المصري أحمد رمضان بيكهام، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بفريق سيراميكا، إذ جمعتهما قصة حب منذ عام 2017.

- يشيد جمهور الكرة المصرية بها وبجمالها.

- رُزقت سلمى الجابري بابنتها إيملي، والتي احتفلت بعيد ميلادها الأول في شهر فبراير، ودائا ما تشارك كواليس حياتها وروتينها اليومي معها.

- رُزقت بمولودها الثاني من زوجها لاعب الكرة أحمد رمضان بيكهام، 5 مايو2023.