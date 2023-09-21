أصوات الأمعاء.. ما أسبابها وهل تستدعي القلق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضحت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي العصبي، وحركة الأمعاء أن أصوات الأمعاء، تسبب شعور صاحبها بالحرج وغالباً ما تعد أمراً طبيعياً.

ويعد سبب الأصوات هو تكون الغازات في الأمعاء، بسبب تناول أطعمة تؤدي إلى الانتفاخ مثل البصل، والثوم، والبقوليات، والكرنب، والفطر، والأطعمة المحتوية على الخميرة، أو النيئة، والمشروبات الغازية.

كما أن الأصوات تستدعي استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن والتقلصات والغثيان والإمساك والإسهال، بالإضافة إلى الرائحة النفاذة، ووجود دم في البراز.

وأشارت إلى أنها قد تشير حينئذ إلى الإصابة ببالحساسية ضد طعام معين مثل الفركتوز، سكر الفاكهة، أو اللاكتوز، سكر الحليب، أو القمح أو بمرض أمعاء الالتهابي مزمنة مثل داء كرون، والتهاب القولون التقرحي، أو القولون العصبي، وفي أسوأ الأحوال سرطان القولون.

ويمكن مواجهة الأصوات بتعديل النظام الغذائي والتقليل أو الاستغناء عن الأطعمة المسببة لها، مع الإقلاع عن التدخين، لأن سموم السجائر تُلحق ضرراً بالخلايا المعوي،ة وتعزز فرص الاستجابات الالتهابية.

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