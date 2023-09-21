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الامارات | مستخدمو «إكس» قد تنتظرهم «فاتورة» شهرية عن تغريداتهم

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باريس ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستخدمو «إكس» قد تنتظرهم «فاتورة» شهرية عن تغريداتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يهدف اقتراح جديد لمالك «إكس» («تويتر» سابقاً) إيلون ماسك بِتَقاضي «مبلغ شهري صغير» نظير نشر التغريدات، إلى الحدّ من عدد الحسابات الآلية (الـ«بوتات») عليها. ومع أنها خطوة منطقية اقتصادياً، يمكن كذلك أن «تقضي» على قاعدة مستخدمي الشبكة، وفقاً لخبراء.

وأثار هذا الطرح سخط مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين بات عددهم «550 مليوناً شهرياً»، وفقاً لماسك. واعتباراً من مايو 2022، أفادت «تويتر» بأن عدد مستخدميها النشطين يومياً يبلغ نحو 230 مليوناً. وقال الكاتب في موقع «بيزنس إنسايدر» إد زيترون، وهو أيضاً رئيس شركة علاقات إعلامية، إن من شأن هذه الخطوة «إذا أقدم عليها (ماسك) فعلاً، أن تقتل الموقع». وأضاف «بغضّ النظر عن الكُلفة. معظم الناس لن يدفعوا.. سيقتل ذلك الموقع وعائدات الإعلانات بضربة واحدة. إنه أمر لا يُصدَّق».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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