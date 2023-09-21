الامارات | القرية العالمية.. بين أجمل 229 مكاناً في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت «تيكتس» أمس، أسماء الفائزين بالجوائز السنوية السابعة لأجمل المعالم السياحية (RVAs) جائزة «أجمل معلم سياحي»، والتي تكرّم التميز في مجال المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوّعة ونابضة بالحياة. وكان من بين الفائزين في دولة الإمارات، جناح الاستدامة في إكسبو دبي، والقرية العالمية.

وتُمنح جوائز «أجمل معلم سياحي»، التي تدخل عامها السابع، للأماكن المتميزة في سبع فئات فريدة، في الإمارات، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وتنافس هذا العام، أكثر من 229 مكاناً من مختلف أنحاء العالم في الفئات السبع المختلفة.

وأسهمت تقييمات أكثر من 1.6 مليون عميل على منصة «تيكتس» في اختيار الأماكن الفائزة.

وفازت في الإمارات القرية العالمية عن فئة «المكان الأكثر تميزاً»، ومتحف اللوفر أبوظبي عن فئة «أفضل متحف»، ومدينة أكوافنتشر المائية عن «أفضل تجربة عائلية»، وبرج العرب عن «أفضل مَعلم»، ورحلات السفاري الصحراوية الصباحية والقيادة على الكثبان الرملية والتزلج على الرمال وركوب الجمال عن «أفضل نشاط»، وذي فيو - نخلة جميرا عن فئة «أفضل جوهرة خفية»، وتيرا – جناح الاستدامة في إكسبو دبي عن «المكان الأكثر ابتكاراً».