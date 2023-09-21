كيفية الحفاظ على الحالة النفسية لطفلك مع بدء الدراسة.. استشاري يوضح روشتة طبية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يجب أن تحرص الأمهات على تمتع أطفالهن بصحة نفسية جيدة، حتى لا يؤثر ذلك، على تحصيلهم الدراسي، ومدى استيعابهم في أثناء مذاكرتهم، لذا ينصح بالتعامل معهم بهدوء، وتقديم الوصفات التي ترفع من هرمون السعادة، مع ملاحظة أي مشكلة بالنطق قد تظهر لديهم.

أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب الانتباه لصحة الأطفال النفسية، لأنها تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وقدرتهم على الاستيعاب والفهم، لذا يجب التعامل معهم بهدوء، مثل تشجيعهم على المذاكرة، وعدم مقارنتهم بغيرهم، قائلًا: «مينفعش نخلي الطفل في مقارنة مع غيره، لأن كدا هتحصل نتائج عكسية، لازم دايمًا نشجعهم، نوعدهم بهدايا حلوة، أو حاجة نفسهم يعملوها».

أطعمة ترفع من هرمون السعادة

وينصح «هندي» بتقديم أطعمة للأطفال، تحفز من هرمون السعادة، مثل البيض والأسماك والألبان والخضروات والمكسرات خاصة عين الجمل، والبصل، وبعض أنواع الفواكه أيضًا أهمها التوت والفراولة، كلها أغذية تساعد على تحسين الصحة النفسية، والحالة المزاجية للطفل، تجعله سعيدًا مقبلًا على المذاكرة بطاقة إيجابية.

مشكلة التلعثم بين الأطفال

ومن المشكلات التي قد تنتشر بين الأطفال في الدراسة، هي التلعثم أو تبديل الحروف والكلمات، ويمكن أن تظهر من خلال الحديث بسرعة، بشكل غير مفهوم، وتمثل إحدى صعوبات في النطق: «لازم الأب والأم يبقوا مركزين مع ولادهم، لأن المشكلة الصغيرة ممكن تتطور لحاجات أكبر، زي التلعثم أو الكلام بسرعة».

مواجهة مشكلات النطق لدى الأطفال

تعد اضطرابات النطق من المشكلات، التي تعيق الطفل عن التحدث بشكل طبيعي، وهي حالة شائعة بين الأطفال خاصة من هم في سن الـ6 سنوات، وإذا كان التلعثم بسيطًا لدى الطفل، فإن الأمر لا يستدعي الذهاب إلى الأخصائي.