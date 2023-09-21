الكافيين قد يسبب الصداع.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشف البروفيسور الألماني فرانك إربجوت إن الكافيين قد يؤدي أحيانا في الإصابة بالصداع،

ومن خلال تناوله المتكرر يتعود الجسم على الكافيين، وبالتالي يعاني الإنسان من الصداع إذا لم يتناوله.

وأوضح رئيس مؤسسة الدماغ الألمانية أن الاستهلاك المفرط للكافيين يسبب زيادة معدل إدرار البول، وبالتالي نقص السوائل في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالصداع.

ومن ناحية أخرى، أشار إربجوت إلى أن المرء يحتاج إلى الكافيين بمعدل يتراوح من 100 إلى 200 ملجم للقضاء على الصداع، موضحاً أن فنجان القهوة يحتوي على الكافيين بمعدل يتراوح بين 30 و60 ملغم، لذا يتعين على المرء شرب فنجانين إلى 4 فناجين قهوة للوصول إلى هذا المعدل.

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