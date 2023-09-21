عاجل.. أول تعليق من سلمى الجابري زوجة نجم الأهلي السابق بعد حصدها لقب ملكة جمال مصر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

«ملكة جمال مصر للسيدات لعام 2023»، لقب حصلت عليه سلمى الجابري، زوجة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أحمد رمضان بيكهام، تصدرت به محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

أول تعليق من سلمى الجابري ملكة جمال مصر 2023 على تتويجها باللقب

«أول مرة زوجة وأم تحصل على هذا اللقب»، بهذه الكلمات كشفت سلمى الجابري كواليس حفل تتويجها بلقب ملكة جمال مصر في تصريحاتها لـ«الوطن»، معربة عن سعادتها بردود الفعل على حصدها اللقب.

وقالت سلمى الجابري: «هذه هي المرة الأولى التي تفتح المسابقة المجال أمام المتزوجات والأمهات للمشاركة، في البداية كنا 3 آلاف متسابقة، قبل أن يتم اقتصار المنافسة على 30 سيدة فقط».

وعن الأزمة التي حدثت في وقت التتويج قالت: «للأسف لم أتسلم الجائزة خلال الحفل، لأن حصل سوء تفاهم ووالدتي دخلت في مشادة خلال حفل التتويج، لكن أنا خرجت واعتذرت بعدها علطول».

من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للسيدات 2023؟

وأوضحت سلمى الجابري: «المفروض أشارك في مسابقة ملكة جمال العالم في روسيا نهاية العام الجاري، لكن بفكر أعتذر وأكتفي بلقب ملكة جمال مصر وترشيحي لملكة جمال العالم».

سلمى الجابري هي زوجة مدافع الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أحمد رمضان بيكهام، وهي أم لطفلين هم زين وإيميلي.

واحتفت سلمى الجابري خلال الساعات الماضية، بتتويجها بلقب ملكة جمال مصر للسيدات 2023، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» وهي المسابقة التي تقام لأول مرة بعد فتح الباب أمام المتزوجات والأمهات للمشاركة، حيث كانت المسابقة تقتصر على الفتيات غير المتزوجات من قبل.