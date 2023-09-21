5 استخدامات للأكواب الورقية.. «ليست للمشروبات فقط»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استخدام الأكواب الورقية من الأمور الشائعة بين الكثير من الناس، وخاصة بعد انتشارها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يجعل وجودها أمرًا طبيعيًا في كل مكان، لذا فكري في التخلص منها بطريقة عملية، وإعادة استخدامها مرة أخرى، ولعل من أبرز هذه الاستخدامات تدويرها لتكون إصيص للزرع، ونستعرض خلال السطور التالية أفكار متعددة، وفقًا لموقع«lovepaper».

إعادة تدوير الأكواب الورقية

بداية من فكرة إصيص زرع، إذ يمكن استخدام إعادة تدوير الأكواب الورقية واستخدامها كإصيص للزرع خاصة النباتات الصغيرة، كما يمكن جعل أطفالك يقومون بذلك بأنفسهم، لجعل الاستفادة مرتين، مرة بإعادة التدوير ومرة أخرى بجعل طفلك يُنمي عشقه للنباتات والزراعة.

استخدام الأكواب في التخزين

بعد شطفه جيدًا، يمكنك تحويل الكوب إلى حاوية تخزين لعدد من العناصر، ويمكن أن تتراوح هذه بين الأقلام وبراعم القطن والمكياج وأي أجزاء وقطع أخرى تضعها، ويمكنك تخصيص المظهر الخارجي ليناسب جمالية غرفتك من خلال مجموعة من الطلاء والألوان.

تغذية الطيور

يمكنك أيضا جعل الأكواب الورقية كطبق لطعام الطيور والحيوانات الأليفة، مثل القطط وهي واحدة من أفكار إعادة التدوير؛ ووضع بواقي الطعام بداخلها أو بعض الحبوب في الأماكن التي تأتي فيه هذه الحيوانات في الشوارع.

تصميم حرف يدوية

بتصميمات مبهجة يمكنك استخدام بعض الأكواب في صنع أشكال هندسية، ويفضل مشاركة الأطفال لجعل التفاصيل أكثر إثارة وحماس، بجانب تعليمهم تفاصيل هذا النوع من الفن وهو فن الديكوباج، ويمكنك استبدال الغراء لتثبيت هذه الأوراق بمعجون مطبوخ من النشا والمياه لكي تتماسك جيدا هذه الأشكال.

لعبة طلاء الأواني

الكثير من الأطفال يحبون اللعب بالألوان، يمكنك تجميع الأكواب الورقية المستعملة، وجعلهم يلونوها ويغيرون أشكالها، ومن ثم استخدامها كحافظة للأقلام أو الاكسسوارات أو حتى المفاتيح.

أضواء الأكواب الورقية

يمكنك تزيين وتقطيع الأكواب الورقية، ثم صنع ثقب واحدا في كل قاع كوب، وبعدها الحصول على سلسلة من أضواء عيد الميلاد، وألصق كل ضوء في الفتحة الموجودة في أسفل الكوب. ستكون الكؤوس مثل أباجورة لكل ضوء على الخيط.