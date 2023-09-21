نجل الفنان محمود عبدالعزيز يحتفي بزوجته الفرنسية عبر انستجرام: «سيبتي إيه لباربي؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة عرفان وشكر، وجهها الفنان محمد محمود عبدالعزيز، لزوجته «سارة» عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمناسبة مرور عامين على زواجهما، من خلال مقطع فيديو يضم العديد من الصور والذكريات التي جمعت الثنائي، منذ بداية تعارفهما، الذي لقي تفاعلًا كبيرا من المتابعين داخل الوسط الفني وخارجه.

رسالة غزل في عيد زواجهما

«عزيزتى سارة، شهر 9 مليان مناسبات، إحنا النهاردة بنحتفل بمرور سنتين على جوازنا، ومش بس كده لا وخلفنا كمان اللهم لك الحمد والشكر، أنتِ بقيتى ماما وأنا بقيت بابا، وبشتغل على نفسى جداً عشان أحاول استوعب كل التطورات دي»، هكذا احتفل الفنان محمد محمود عبدالعزيز، بعيد زاوجه الثاني من «سارة» الفرنسية ذات الأصول العربية.

ووجه نجل الفنان محمود عبدالعزيز، لزوجته رسالة خلال الاحتفال بعيد زواجهما، عن مواقف الدعم التي ساندته بها، قائلًا: « أنا حابب إني أشكرك على وجودك في حياتي اللي فرق معايا وغير فيا حاجات كتير للأحسن الحمدلله، وقبل ما أشكرك حابب أشكر ربنا سبحانه وتعالى، أنه رزقنا ببعض، ربنا يخليكي ليا ويحميكي ويحفظك ويبارك ليا فيكي وفي تمارا هانم، اللي ربنا كرمنا بيها واللي أتمنى لما تكبر تبقى نسخة منك، أنا مهما قولت مش هعرف أوصف اللي جوايا ومش هخلص كلام».

محمود عبدالعزيز عن زوجته: منظمة حياتي والستايلست بتاعتي

واختتم حديثه ورسالته معبرًا عن حبه لزوجته وامتنانه لها، وطلبه من متابعيه الدعاء لوالده الراحل، قائلًا: «كل سنة وأنتِ حبيبتي وصاحبتي ومراتي وأم تمارا والستايلست بتاعتي ومنظمة حياتي وكل حاجة حلوة، بحبك، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا».

وكان الفنان، قد أعلن حبه لزوجته بأبيات شعرية، ورسائل غزل، قال خلالها: «جوايا ليكي كلام كتير مش عارف أقول إيه ولا إيه، مهما اتمنيتلك حاجات حلوة في اليوم ده، برضو أنتِ أحلى وتستاهلي أحلى وأحلى، كل سنة وأنت طيبة وبخير وسعادة ونجاح وأحسن صحة وأحسن حال، كل سنة وأنتِ حبيبتي ومراتي وصاحبتي ودايماً في ضهري وضحكتك منورة حياتنا أنا وتمارا هانم اللي بتحضر عيد ميلادك السنة دي لأول مرة، ومنورة حياتنا إحنا الاتنين، بحبك يا هدية غالية من ربنا، الهدية أبيات شعر مخصوصة ليكي، كل سنة وأنتِ يا حبيبتي زي ما أنتِ كل حاجة فيكي حلوة، سيبتي إيه للبت باربي».

كواليس حفل زفاف نجل محمود عبدالعزيز

وفي عام 2021، احتفل الفنان محمد محمود عبدالعزيز، بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى سارة بعد قصة حب كبيرة نشأت بينهما، ووثق عقد الزواج في فرنسا، بحضور شقيقه كرين، ووجه رسالة آنذاك لوالده الراحل، قال خلالها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «رسالة إلى أبي الغالي.. أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم إن حضرتك ما بتفارقنيش، بس بجد دي من أكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا، رسمياً مستر أند مسز عبدالعزيز، اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعاً وقانوناً أمام الله وأمام الجميع، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير».

معلومات عن زوجة محمد محمود عبدالعزيز

- سارة أو سافاناه، تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية.

- كان اللقاء الأول الذي جمعها بزوجها محمد محمود عبدالعزيز، صدفة خلال تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

- تحرص على نشر العديد من الصور واللحظات الرومانسية التي تجمعها بزوجها.ا

- أم ابنته الوحيدة تمارا.