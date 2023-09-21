«ميرهان» ترسم المشاهير بنول الخرز الملون.. موهبة متوارثة بين الأجيال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ميرهان حسني، التي ترسم المشاهير بنول الخرز الملون، إنه في عمر 6 سنوات، بدأت موهبتها في لفت أنظار من حولها لعشقها المشغولات اليدوية والأعمال الفنية والرسم، حتى التحقت بكلية التربية النوعية، وبدأت العمل على تنمية مواهبها واحتراف الكروشيه وتريكو وتطريز وخرز ورسم، مشيرةً إلى أنها تعلمت الرسم بنول الخرز عندما كانت تدرس في الكلية.

الرسم على النول بالخرز

وأضافت «حسني» في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن الرسم بنول الخرز، موهبة دقيقة جدا حول العالم، وتحتاج إلى درجات كبيرة من التركيز، لكنها استطاعت إظهار براعتها في رسم المشاهير، وأبرزهم الفنان محمد هنيدي في دوره بمسرحية ألاباندا، وهالة صدقي عن دورها في جعفر العمدة، والتيك توكر نويل روبنسون التي صممت لوحة وأهدتها له بجانب ممثلين ومغنيين كوريين.

مهنة متوارثة بين الأجيال

وتابعت: «الفنون اليدوية موجودة في عائلتي منذ أجيال، وعندما كان عمري 6 سنوات كانت تريد أمي تعليمي، لكنها كانت تخشى من أن أؤذي نفسي، ولما كبرت بدأت أتعلم التطريز، وفي الإعدادية تعلمت الكروشيه، بعد ذلك تعلمت رسم المشاهير بنول الخرز الملون».