تريكو 2023.. إطلالة عصرية تتسم بالراحة والأناقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد طقم التريكو أحدث صيحات الموضة النسائية هذا الخريف، وهو يجمع بين الراحة والأناقة ليمنح المرأة إطلالة عصرية.

ويتكون طقم التريكو من قطعتين، وهما توب وتنورة، ويأتي مصنوعا من التريكو المضلع ذي المظهر الجذاب، ويكتسي في الغالب بألوان كلاسيكية هادئة كالبيج والكريمي والأبيض.

وبحسب مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال، فإن التنورة تغازل القوام من خلال القصّة الضيقة ذات الوسط العالي.

وأشارت “Instyle” إلى أن طقم التريكو يمتاز بسهولة تنسيقه؛ حيث يمكن تأكيد الطابع الأنيق للطقم من خلال تنسيقه مع بوت يصل طوله إلى الركبة.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال ذات طابع رياضي من خلال تنسيق الطقم مع حذاء رياضي.

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