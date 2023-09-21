البورفيريا الكبدية الحادة.. أعراض تشبه أمراض أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

كشفت مجلة "فرويندين" أن البورفيريا الكبدية الحادة هي مرض وراثي نادر ومزمن ينتج عن خلل جيني في الإنزيمات التي تشارك في إنتاج الهيم، وهو جزيء أساسي لتكوين الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين في الدم.

والبورفيريا الكبدية الحادة (Acute Hepatic Porphyria) يصيب النساء غالبا، لا سيما في الفترة العمرية بين 20 و40 عاما.

وأشار المجلة الألمانية إلى صعوبة تشخيصه؛ نظرا لأن الأعراض الدالة عليه تتشابه مع أعراض أمراض أخرى مثل أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأعصاب وأمراض النساء.

الأعراض

وتتمثل أعراض البورفيريا الكبدية الحادة في آلام البطن وآلام الظهر وآلام الصدر وتغير لون البول ومشاكل الجلد والحساسية للضوء ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل القلب والأوعية الدموية والتعب والضعف والهزال.

ومن الأعراض الأخرى متاعب تتعلق بالجهاز العصبي المحيطي (مثل التنميل وشلل العضلات وشلل الجهاز التنفسي) والجهاز العصبي المركزي (مثل الأرق والقلق والارتباك والهلوسة والاكتئاب والنوبات التشنجية).

عوامل تعزز النوبات

وأشارت "فرويندين" إلى أن بعض العوامل تعزز فرص حدوث النوبات المرضية مثل مستوى الهرمونات وشرب الخمر والأنظمة الغذائية القاسية وبعض الأدوية (مثل أدوية الصداع النصفي ومضادات الهيستامين والعلاج الهرموني).

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على البورفيريا الكبدية الحادة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب للحيلولة دون تدهور جودة الحياة.

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