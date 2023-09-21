أهداها ملك الأدرن سيارة في زفاف نجله.. أول تعليق من أسرة «طفل العرس» بعد استلامها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالدفوف والغناء ودبكة الشام الشهيرة، استقبل الصغير إبراهيم الذيابات الحافلة الجديدة، وسعادة غامرة في قلوب الفرقة الفنية المكونة من عائلته التي لها سنوات طويلة في نقل التراث الأردني بين القرى والمدن، ليتمنى سيارة تنقلهم في رحلاتهم المستمرة، وطلب ذلك بعفوية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وكان متأكدًا من أنه لن يخذله، وسرعان ما كان الرد بالتليبة التي حولت البيت الذي يقطنون فيه إلى ساحة من الغناء وتوزيع الحلوى بين الجيران.

استقبال مبهج للحافلة

بعد سنوات من التنقل، آن لفرقة «الرمثا» الفنية الأردنية ركوب سيارة تنقلهم بين المحافظات، لإحياء حفلاتهم الفنية، وهي أُمنية تمناها أصغر عضو فيها وهو الطفل إبراهيم الذيابات، وصباح الأمس وصلتهم السيارة الجديدة وهي حافلة بيضاء كُتب عليها «فرقة غزلان الرمثا الفنية»، حسبما روى شقيق الطفل إبراهيم لـ«الوطن»، والذي يدعى ربيع أبو الشيخ: «لأنه مكانش عندنا حافلة لبى الملك عبدلله طلب إبراهيم وده كان أول طلب لينا منه بالرغم من حضورنا مناسبات خاصة بيه أكتر من مرة، وبالعفل وصلتنا الهدية والخبر كان معانا من بعد زفاف ولي العهد الأمير حسين بـ3 أيام، إنه هتجيلنا سيارة، بس علشان الإجراءات والبروتوكول اتأخرت شوية واستقبلناها الصبح بكل حب ووفاء وحلويات وفرح ودبكة وأغاني كانت أغلى هدية علينا».

طريقة الطفل جذبت الجميع

أثناء سلام الصغير على الملك عبدلله في مأدبة عشاء زفاف ولي العهد، أعطى «الذيابات» الملك عبدلله ورقة بيضاء كان يتمنى فيها منه أن يهديهم سيارة تنقلهم، وكانت الاستجابة سريعة، إذ وافق عليها بعد ثلاثة أيام من الزفاف، ويقول «أبو الشيخ»: «أكيد كنا متأملين من الله ومن جلالة الملك كنا متأملين حافلة تسهل علينا حفلاتنا ومشاركتنا الوطنية ونقل تراثنا بين المحافظات»، أما لقطة الطفل حينها جعلته يُلقب بطفل العُرس بعد خطف الأنظار في حفل الزفاف.

«إبراهيم» صاحب الـ10 أعوام غمرته السعادة وقال إنها فرحة كبيرة بالنسبة له، ويقول شقيقه: «هو بيشتغل في الفرقة من عمره 6 سنين وحب الفرقة من طفولته، بيدرس جنب الشغل والفرقة موجودة من زمان بس لسة معتمدة رسميا من 2021، وإن شاء الله بيكون رئيسنا الجديد إبراهيم مع مرور الزمن وبيكمل في تراث الفرقة» واستكمل حديثه عن المشاركات السابقة لهم قائلًا: «دي تالت مرة نشارك فيها مناسبات لجلالة الملك عبدلله وهو من محبين فرقة الرمثا، وفيه أغنية قدمناها شكر لسيدنا».