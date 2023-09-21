7 طرق لتقشير البيض المسلوق.. «سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تناول البيض المسلوق بشكل يومي يعد من العادات الغذائية التي يحرص عليها كثير من الأشخاص على مستوى العالم، وذلك لما يتضمنه من عناصر وفوائد صحية يحتاجها الجسم، فضلًا عن سهولة تحضيره وأكله بجانب العديد من الوجبات المختلفة سواء في وجبة الإفطار أو العشاء.

طرق بسيطة لتقشير البيض المسلوق

ومع الإقبال الكبير على تناول البيض المسلوق بشكل يومي من قبل الكثيرين، لما يحويه من عناصر غذائية مهمة، قدمت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مجموعة من الطرق والخطوات التي تسهل عملية تقشيره دون الشعور بعناء كبير.

وتتمثل تلك الخطوات في كل من:

• البيض الطازج ليس الأفضل في التقشير

على الرغم من أن الشائع هو تقشير البيض المسلوق الطازج بعد رفعه من على النار مباشرة، إلا أن البيض البارد هو الأفضل في التقشير حيث يسهل نزع قشرته مقارنة بالنوع الأول، لذا ينصح بتقشير البيض بعد أن يبرد بفترة من الوقت.

• استخدام البيكنيج صودا

واحدة من أفضل الطرق أيضًا هي إضافة ملعقة صغيرة من البيكينج صودا إلى البيض أثناء سلقه على النار، ما يسهل من عملية تقشيره.

• غلي الماء

كما ينصح دائمًا بغلي الماء جيدًا قبل وضع البيض داخله، للتسهيل من عملية تقشيره فيما بعد.

• استخدام الخل والزيت والثلج

وتتعدد المواد التي يمكن إضافتها للبيض خلال سلقه، حيث يمكن إضافة القليل من الخل مع الملح لماء سلق البيض.

أو وضع البيض في وعاء من الثلج مباشرة بعد سلقه، ما يساهم في التخلص من القشرة بسهولة.

أو إضافة القليلة من الزيت إلى ماء السلق في أثناء سلق البيض.

• رج البيض بعد السلق

من الخطوات التي يمكن اتباعها أيضًا، وضع البيض في وعاء بعد سلقه ورجه يمينًا ويسارًا حتى تُزال القشور.

• النفخ في البيض

قد تبدو هذه الخطوة من الخطوات الغريبة وغير التقليدية، لكنها تعد فعالة في تقشير البيض بسهولة، وذلك من خلال النفخ فيه بعد سلقه.

• استخدام الملعقة والسلق على البخار

من السهل أيضًا استخدام الملعقة لنزع القشرة عن البيض المسلوق، وذلك من خلال النقر على القشرة بشكل بسيط وخفيف.

كما سلق البيض على البخار لضمان تقشيره بسهولة، أو سلقه داخل حلة الطبخ الكهربائية متعددة الاستخدامات، التي تعد من الخيارات المثلى لسلق البيض.

تناول البيض المسلوق على معدة فارغة

ويعد تناول البيض المسلوق على معدة فارغة من الأمور الغذائية الصحية، حسب ما نصح به الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية خلال تصريحاته لـ«هن»، لافتًا إلى احتواءه على مادة الكولين التي تشكل أهمية بالغة لتعزيز المخ.