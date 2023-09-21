سيلينا جوميز تظهر بإطلالة من توقيع علامة تجارية مصرية.. كم بلغ سعرها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»، بتنورة قصيرة بيضاء خطفت أنظار متابعيها، وأشارت إلى أنّ إطلالتها جاءت بتوقيع علامة مصرية شهيرة، تقدم تصميمات عصرية وأنيقة للمرأة العربية.

سعر التنورة التي ارتدتها سيلينا جوميز

وظهرت سيلينا جوميز ترتدي تنورة قصيرة من الجلد الصناعي باللون الأبيض، وبحسب الموقع الرسمي للبراند المصري، وصل سعرها إلى 2400 جنيه، ولم تكن «جوميز» هي النجمة الأولى التي ترتدي هذه العلامة المصرية من قبل، إذ ارتدى ملابس هذه الماركة عددًا من المشاهير والفنانين الأجانب مثل أريانا جراندي، نورماني، شاي ميتشل، ديكسي داميليو وبيكي جي.

وهذا البراند المصري هو علامة تجارية مصرية تأسست عام 2020، وهي علامة تجارية عصرية للأزياء الجاهزة تركز على الملابس النسائية البسيطة.

والعلامة التجارية للأزياء الجاهزة أسستها المصممة الشابة لمياء راضي، التي طرحت العلامة التجارية لأول مرة عام 2020، وتشمل قطع جاهزة معاصرة تُظهر جماليات بسيطة وتصاميم ناعمة، إذ تعتمد في تصميماتها على العلاقة الإيجابية التي تربط بين النساء وأجسادهنّ بحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية.

وبالإضافة إلى الريادة في التصميمات، تشمل القطع تشكيلة مميزة من السترات القصيرة والسراويل الجلدية، والتنورة متوسطة الطول وأطقم متطابقة لبدلات بسراويل، وتدمج المصممة الشابة في تصميماتها بين البساطة وإبراز الشكل، حتى تستطيع تنفيذ تصميمات يمكن تنسيقها بسهولة لمناسبات مختلفة، ما يُنتج إطلالات مختلفة تمامًا.

ووسط التركيز على التصميمات التي تعتمد على الألوان الحيادية، تتضمن مجموعات الملابس أيضًا تدرجات الأسود والأبيض والبيج الكلاسيكية، ما يمنحك ملابس يمكن ارتداؤها من موسم إلى آخر.

البراند يعتمد على العصرية والبساطة والاستدامة

واعتمدت «راضي» في مجموعات خريف وشتاء 2022 على تدرجات اللونين الأبيض والأسود، والتي مزجتهم مع الجلد الصناعي، ليخرج التصميم بطبعة ذات لون واحد وبنمط «الحمار الوحشي»، فيما تضمنت التشكيلة عدد محدود من السراويل والسترات والمعاطف البارزة، اعتمدت على الألوان الحيادية لتخرج قطع مميزة يمكن ارتداوها ليلًا أو نهارًا.

وتعتمد التصميمات على تلبية طلب المستهلكين من حيث الاستدامة وتعددية الارتداءات التي تتمتع بها القطع سهلة التنسيق بدافع أهمية الحفاظ على البيئة، وفي الوقت ذاته تقديم ملابس جاهزة معاصرة ومتعددة الارتداءات.

وطرحت لمياء راضي، مجموعة صيف وربيع 2021، بعنوان «Negatives» بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والتأثير السلبي الناتج عن صناعة الأزياء، إذ اعتمدت في هذه المجموعة على استخدام الجلد المصنوع من قشور المانجو والمواد القابلة للتحلل بالكامل، لتخرج في النهاية قطع جميلة ومُستدامة.