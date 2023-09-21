حلوى المولد.. هؤلاء ممنوعون من تناول "السودانية" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السودانية من حلوى المولد التي يحب كثير من الأشخاص تناولها، لكنها على النقيض الآخر، تعد خيارًا غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية.

نذكر لكم الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناول السودانية، لأنها تضر بصحتهم، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ"الخليج 365".

- مرضى السكري:

لاحتوائها على كمية عالية من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

- مرضى السمنة:

تحتوي السودانية على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ما يسبب زيادة الوزن أو السمنة.

- الذين يعانون اضطرابات الجهاز الهضمي:

ينصح هؤلاء المرضى بالحد من استهلاكها، لأنها تؤدي إلى تفاقم أعراض مشكلات الجهاز الهضمي، الغازات وحموضة المعدة وعسر الهضم.

- مرضى أنيميا الفول:

يوصى الأشخاص الذين يعانون أنيميا الفول تجنب استهلاكها، لأنها تسبب بعض الأعراض الجانبية،مثل: الطفح الجلدي، زيادة ضربات القلب، والحساسية.

- الأطفال:

نظرًا لأنها تؤثر في صحة أسنانهم، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في تسوس أسنانهم.

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