مميزات رجل برج الدلو وعيوبه.. وماذا يفعل عند الوقوع في الحب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم الكثير من الفتيات بمعرفة صفات الشخص الذي ترغب في الارتباط به، من خلال اكتشاف البرج الذي ينتمي إليه، حتى تتعرف عليه عن قرب، لتحديد ما يمكن التغاضي عنه في السلوك والصفات، وكيف تتعامل معه.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مميزات وعيوب رجل برج الدلو، وكيف يعبر عن حبه لشريكته؟.

مميزات رجل برج الدلو.. وماذا يفعل عند الوقوع في الحب؟

حددت خبيرة الأبراج، هالة حافظ لـ«هُن»، مميزات رجل برج الدلو، وماذا يفعل عند الوقوع في الحب، قائلةً: «رجل برج الدلو يتسم بطيب القلب والقوة في مواجهة المواقف الصعبة، كما أنه دائم التطور والبحث عن كل ما هو جديد، بخلاف التمتع بنظرة ثاقبة، والقدرة على حل الأزمات، ولديه قدرة كبيرة على الإقناع، والفضول حينما يقع في الحب، إذ يرغب في معرفة كل التفاصيل عن سلوك وأسلوب شريكته وعن الأشياء المفضلة لها، وما هي الأشياء التي تكرهها، خاصة الملابس والعطور ونوع الموسيقى المفضل، كما إنه حريص على مقابلة شريكته طوال الوقت للتحدث معها بشكل أكبر، هذا إلى جانب كونه يكون ضعيف أمامها ولا يستطيع رفض أي طلب لها، كما إنه لن يتوقف عن الحديث عنك إلى أصدقائه من شدة تعلقه بكِ».

عيوب رجل برج الدلو

وعن العيوب التي تتأصل في شخصية رجل برج الدلو، قائلت هبة حافظ: «يجد صعوبة في التعبير عن نفسه ومشاعره، ويفضل الانعزال عن الناس والابتعاد عن أي مشاركات اجتماعية، بالإضافة للعصبية الزائدة وسرعة الانفعال، مع التهور وسرعة الحكم على الأمور، مع الحكم بشكل سلبي على المحيطين به وانتقادهم بشكل مسيئ، كما أنه يخشى الارتباط العاطفي، فهو يرى أن الحب يقيد حريته وتطلعاته المستقبلية».