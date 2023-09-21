"بلاش نشويات".. كيف نتناول حلوى المولد دون زيادة في الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تعد حلوى المولد من الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن بشكل كبير، لما تحتويه من سكريات ودهون وسعرات حرارية عالية، فكيف نتناولها دون زيادة في الوزن؟

نستعرض لكم نصائح مهمة لتناول حلوى المولد دون زيادة في الوزن، وفقا لما قاله الدكتور محمد غلاب، أخصائي التغذية العلاجية وجراحة السمنة، في مقطع الفيديو المنشور عبر صفحته الرسمية على "تيك توك".

- في حالة اتباع حمية غذائية للتخسيس، يجب تناول حلوى المولد في اليوم المفتوح فقط، وبكميات قليلة جدا.

- يلزم عمل مجهود مضاعف بعد تناول حلوى المولد خارج أنظمة التخسيس، وقد يصل المجهود إلى ساعة ونصف مشي على الأقل، أو عمل تمرينات في الصالة الرياضية.

- عدم تناول أي نشويات في نفس يوم تناول حلوى المولد، حيث إن الجسم استمد الكميات الكافية من الدهون والسكريات بتناول الحلوى.

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