زوجة لاعب كرة- بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023.. من هي سلمى الجابري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
أعلنت سلمى الجابري، عبر صحفتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خبر تتويجها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023
وفيما يلي نرصد لكم أبرز معلومات عن سلمى الجابري:
-ولدت في عام 1999.
-تبلغ من العمر 24 عامًا.
-تخرجت من جامعة الأهرام الكندية، كلية الإعلام.
-تعمل في مجال الإعلانات خاصة إعلانات التجميل،
-متزوجة من لاعب كرة القدم المصري أحمد رمضان بيكهام، لاعب فريق سيراميكا.
- لديها طفلين، ابنتها سلمى الكبيرة أما مولودها الثاني إسمه زين.
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