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زوجة لاعب كرة- بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023.. من هي سلمى الجابري؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت سلمى الجابري، عبر صحفتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خبر تتويجها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023

وفيما يلي نرصد لكم أبرز معلومات عن سلمى الجابري:

-ولدت في عام 1999.

-تبلغ من العمر 24 عامًا.

-تخرجت من جامعة الأهرام الكندية، كلية الإعلام.

-تعمل في مجال الإعلانات خاصة إعلانات التجميل،

-متزوجة من لاعب كرة القدم المصري أحمد رمضان بيكهام، لاعب فريق سيراميكا.

  • لديها طفلين، ابنتها سلمى الكبيرة أما مولودها الثاني إسمه زين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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