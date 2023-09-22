دعوى قضائية ضد كافية أمريكي شهير بسبب فنجان قهوة «تيك أواي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في واحدة من أغرب الدعاوي القضائية، أقامت سيدة دعوى، ضد أحد الكافيهات بعد كمية من القهوة الساخنة على ساقها، أثناء الاستعداد لقيادة السيارة، ما تسبب في إصابتها بحروق.

السيدة تدعى «تشايلدريس»، وتبلغ من العمر 80 عامًا، قدمت أوراقًا ضد مقهى شهير في شارع فيلمور بمدينة سان فرانسيسكو، وادعت أن الموظفين العاملين بالمقهى لم يثبتوا غطاء فنجان القهوة الخاص بها بشكل صحيح، وكتبت في الدعوى القضائية، إنها أخذت منهم فنجان القهوة «تيك أواي»، ولم يكن غطاؤه مغلق بشكل جيد.

وانسكبت القهوة على ساق «تشايلدريس» أثناء وجودها في السيارة، ما تسبب في إصابتها بحروق على ساقيها، وادعت السيدة أنها لا زالت تعاني من الألم والندبات في منطقة الفخذ، رغم مرور أيام على الحادث.

أغرب الدعاوي القضائية.. لم يغلقوا فنجان القهوة بشكل صحيح

دعوى السيدة الأمريكية وصفت بأنها أغرب الدعاوي القضائية، ديلان هاكيت، محاميها، قال لوسائل الإعلام، بحسب ما نشره موقع «LADBIBLE»: «لم يغلقوا فنجان القهوة بشكل صحيح، وكانت القهوة ساخنة للغاية».

لم يقدم الموظفون أي مساعدة

الدعوى القضائية أيضًا جاء فيها، أن موظفي المقهى لم يقدموا أي مساعدة للسيدة الثمانينية بعد تعرضها للحرق، متجاهلين صراخها طلبًا للمساعدة، بحسب المحامي: «بعد أن سقطت القهوة على ساقيها ذهبت إلى المقهى، وظلت هناك تتحدث معهم وتطلب المساعدة من 20 إلى 25 دقيقة دون جدوى، وطلبت مدير المقهى أيضًا دون نتيجة تذكر».

طالبت بالحصول على تعويض مالي

تسعى «تشايلدريس» للحصول على مبلغ مالي لم يكشف عنه كتعويض عن الأضرار، ورغم ذلك، تحدث مدير المقهى، أنه تم عرض المساعدة على السيدة «تشايلدريس» بعد الحادث، وتم تقديم تقرير بالوضع، وذكر أنه تم الإبلاغ عن الحادث في وقت لاحق من ذلك اليوم، وأن الموظفين والإدارة في القمهى تحدثوا معها في غضون دقائق قليلة وعرضوا المساعدة، قائلًا: «يقدم المقهى بروتوكولات صارمة لسلامة الأغذية، بما في ذلك تدريب الطاقم للتأكد من أن أغطية المشروبات الساخنة آمنة».