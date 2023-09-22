لـ الشمندر فوائد مذهلة لصحتك الجنسية والقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يقول خبير النظام الغذائي الطبيب الأمريكي مايكل موسلي، إن الشمندر يساهم في زيادة القدرة الجنسية بطريقة مماثلة لعقار الفياجرا الشهير.

ويمكن أن يساعد الشمندر المليء بالنترات، في توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.

وقال موسلي: "كان الرومان يستخدمونه لزيادة دوافعهم الجنسية وكمنشط جنسي، والمثير للدهشة أنه يعمل مثل الفياجرا حيث أنه يؤدي إلى إطلاق أكسيد النيتريك وتوسيع الأوعية الدموية بشكل أساسي حول أعضائك التناسلية"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ونظرًا لأن الشمندر يساعد على توسيع الأوعية الدموية، فإنه يساهم أيضًا في تقليل ضغط الدم.

ويعد ارتفاع ضغط الدم هو مقدمة لمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية.

لذلك، من الضروري أن تحافظ على قراءتك تحت السيطرة لتقليل خطر حدوث المزيد من المشاكل.

وأضاف الطبيب: "تتحول النترات عن طريق البكتيريا الموجودة في فمك إلى أكسيد النيتريك وهذا يسبب توسع الأوعية، ما يخفض ضغط الدم لديك خاصة مع كبار السن، فهو يمنحهم دفعة حتى يتمكنوا من أن يصبحوا أكثر نشاطًا".

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