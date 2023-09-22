هل تعاني من ألم في الكتف؟ انتبه لالتهاب الجراب الكتفي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

هل تعاني من ألم في الكتف؟ قد يكون ذلك بسبب التهاب الجراب الكتفي، وهو التهاب يصيب الجراب، وهو كيس مملوء بالسائل يحمي مفاصل الكتف.

عيادة العظام بمدينة جوندلفينجن بألمانيا توضح أن التهاب الجراب الكتفي له أسباب عدة أبرزها الإجهاد المفرط والصدمات والسقوط على الكتف، كما أنه قد ينجم عن أمراض التهابية أخرى مثل الروماتيزم والنقرس.

وأضافت العيادة أن بعض المهن ترفع خطر الإصابة بالتهاب الجراب في الكتف مثل الرسامين والفنيين، الذين تتطلب طبيعة عملهم رفع اليدين فوق الرأس، وكذلك الأشخاص، الذين يمارسون رياضات الرمي مثل رمي الرمح أو الكرة الطائرة أو أو كرة اليد.

ألم وتورم

وتتمثل أعراض التهاب الجراب الكتفي في الشعور بألم عند رفع الذراع واحمرار وتورم الكتف.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب المضاعفات الخطيرة، والتي تتمثل في تلف مفصل الكتف، مما يؤدي إلى قيود حركية.

مسكنات الألم

ويتم علاج التهاب الجراب الكتفي بواسطة مسكنات الألم ومثبطات الالتهاب، وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الكورتيزون. وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن أيضا الخضوع للعلاج الطبيعي.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج الالتهاب، فيجب حينئذ اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الجراب الملتهب.

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