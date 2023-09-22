الامارات | «أسبوع دبي للموضة» يعود بتشكيلات ربيع وصيف 24

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود أسبوع دبي للموضة، الذي أطلقه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، للانعقاد في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 25 مصمماً يمثلون أكثر من 12 دولة.

ويستعد الحدث الذي يقام في حي دبي للتصميم، لعرض تشكيلات أزياء ربيع وصيف 24، ويتضمن أجندة حافلة تشمل عروض أزياء راقية، وفعاليات حصرية وتوقيع كتب.

ويُعدّ أسبوع دبي للموضة، الحدث الأكثر أهمية والأبرز في مجال الأزياء في المنطقة، وهو ينبثق عن أسبوع الموضة العربي الذي حقّق ناجحاً واسعاً. وكالعادة سيوفر أسبوع دبي للموضة، هذا الخريف، منصّة دولية للمصممين الصاعدين والمتميّزين لتعزيز علاماتهم التجارية، ما يضمن لدبي مكانة راسخة بين عواصم الموضة العالمية الشهيرة (باريس ونيويورك ولندن وميلانو).

وفضلاً عن إتاحة الفرصة للمصممين الإقليميين للالتقاء والقيام بأعمال تجارية مع المشترين والموزعين الدوليين، سيكون الحدث، الذي يستمر سبعة أيام، بمثابة بوابة للمواهب والعلامات التجارية العالمية، لمواصلة توسيع حضورها على الساحة العالمية من خلال السوق الإقليمية. وستركز النسخة المقبلة أيضاً بشكل أساسي على الاستدامة، بما ينسجم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومؤتمر الأطراف الخاص بالتغيّر المناخي (COP28) الذي ستستضيفه دبي هذا العام.

وتعليقاً على الحدث المنتظر، قالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «أصبحت بوصلة الموضة العالمية تتجه إلى دبي، إذ لطالما كانت المدينة مركز جذب للمواهب الإبداعية في هذه المنطقة من العالم، وهي تستقطب الآن مجموعة واسعة من المواهب المتميزة، التي تُعدّ حجر الأساس في تشكيل مستقبل صناعة الأزياء».

وأضافت: «ستكون هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة حدثاً بالغ الأهمية في أجندة الموضة العالمية، وستثبت أن توسيع المنصّات للمبدعين يمكن أن يبرز المواهب الاستثنائية ويضعها في الواجهة. كما أن أسبوع دبي للموضة يعكس التزام حي دبي للتصميم بتمكين المصممين، ودعم الاقتصاد الإبداعي، وتحفيز المزيد من الاستثمار الإبداعي، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وأجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي، جاكوب أبريان، أن «أسبوع دبي للموضة يجسّد القوة الكبيرة التي تمثلها صناعة الأزياء، والتي تتطور لتتحوّل إلى قوة عالمية تجمع المواهب من مختلف أنحاء العالم. لقد كانت المهمة الأساسية لمجلس الأزياء العربي، على الدوام، هي دفع صناعة الأزياء في المنطقة وإيصالها إلى المسرح العالمي، ووضع الأساس لاقتصاد إبداعي مزدهر. وتشكّل هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة لحظة محورية في إعادة تشكيل مشهد الموضة العالمي، وتعزيز مجتمع الموضة الدولي».

وأضاف: «يمثل أسبوع دبي للموضة، بما يتضمّنه من فعاليات متميزة ومصمين عالميين ودعم دولي قوي، شهادة على النموّ المستدام لهذا الحدث، ونحن نفتخر بإنجازاتنا ونتطلع إلى المستقبل بما يحمله لنا من مفاجآت وخطط طموحة».

وينتظر أن يشهد أسبوع دبي للموضة مشاركة أكثر من 25 مصمماً يمثّلون أكثر من 12 دولة، بما في ذلك مصمم عالمي مشهور مقيم في نيويورك، سيتمّ الكشف عنه لاحقاً، ما يعكس مكانة دبي المزدهرة بوصفها عاصمة عالمية للموضة.