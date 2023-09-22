الامارات | جدارية أمل في دبي لدعم «مرضى الزهايمر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع اليوم العالمي للزهايمر الذي تحتفي به المجتمعات في 21 سبتمبر من كل عام، بغرض تعزيز الوعي المجتمعي بهذا المرض، تعاون مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لإعداد لوحة جدارية فنية في المستشفى لطالبات كلية الفنون بجامعة زايد اللواتي أنتجن تصميماً فنياً مبتكراً للجدارية ومستوحى من واقع الأسرة الإماراتية.

وحسب مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة الدكتور نور المهيري، فإن الجدارية تعبّر عن الذكريات والأمل، وهي بمثابة دعوة لفهم الظروف التي يعيشها المرضى المصابون بالزهايمر، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما تعكس الجدارية وحدة المجتمع الإماراتي وجمال تراثه وماضيه، حيث تظهر عناصر من التراث الإماراتي والأنماط الفنية الجميلة.