الامارات | مؤلف «غايم أوف ثرونز» يقاضي «تشات جي بي تي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ادّعى مؤلف مسلسل «غايم أوف ثرونز» جورج آر آر مارتن، وكتّاب آخرون على شركة «أوبن إيه آي» الناشئة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتهمة استخدام أعمالهم في وضع برنامج «تشات جي بي تي»، من دون مراعاة حقوقهم في ملكيتها الفكرية.

واتهم الكتّاب الشركة في الدعوى التي رفعوها أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك باستخدام مؤلفاتهم «من دون إذن» لتدريب نموذجها اللغوي، أي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يقوم عليها برنامج «تشات جي بي تي» القادر على إنتاج كل أنواع النصوص بمجرد طرح سؤال بسيط عليه.

وقُدّمت ضد «أوبن إيه آي» والشركات المنافسة لها دعاوى عدة أخرى من فنانين ومنظمات ومبرمجين.

واعتبر المحامون الذين تقدموا بالدعوى أن النماذج اللغوية «تشكّل خطراً على قدرة الروائيين على كسب لقمة العيش، لأنها تتيح لأي شخص أن يولّد آلياً ومجاناً (أو بسعر متدنٍ جداً) نصوصاً يُفترض به أن يدفع للمؤلفين أموالاً لقاءها».