5 نصائح لاختيار «لانش بوكس» صحي لطفلك.. «اهتمي بالشكل ولا يوجهك السعر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب الدراسة تستعد الأمهات لتحضير كل ما يلزم أبنائهم خاصة الصغار من مستلزمات دراسية أساسية يستخدمونها خلال اليوم الدراسي، ولعل اختيار الصندوق الخاص بوضع الطعام الغذائي أو ما يعرف بـ«اللانش بوكس» يأتي على رأس تلك الأولويات.

وعادة ما يحتوي الـ«لانش بوكس» على الوجبة الغذائية الخاصة بالطفل التي يحصل عليها في يومه الدراسي، وتحوي بداخلها عدد مختلف من العناصر الغذائية ما بين البروتينات والفاكهة والخضروات.

نصائح لاختيار «لانش بوكس» صحي

ومن أجل اختيار «لانش بوكس» بمعايير صحية من أجل سلامة الأطفال، يمكن اتباع بعض الخطوات الآمنة عند شرائه، وهو ما كشف عنه «ndtv» العالمي، وهي:

اختيار «لانش بوكس» بمساحة جيدة

المساحة الجيدة عند اختيار «لانش بوكس» خاص بطفلك الصغير، تأكدي من أنه ذو مساحة جيدة وليس ضيقًا، حيث يمكن أن تسبب صناديق الغذاء الضيقة للغاية مشكلة بالنسبة للأطفال عند فتحها، ولا أحد يريد أن يطير طعامه! اختر تصميمًا سهل الاستخدام يمكن لبطلك الصغير فتحه وإغلاقه بسهولة.

«لانش بوكس» مقاوم للصدمات

وذلك لأن الأطفال الصغار عادة ما يكونوا مندفعين وغير مبالين بشيء، لا سيما خلال وقت الراحة والذهاب لتناول طعامهم، ما يجعلهم يُسقطون صندوق الطعام الخاص بهم؛ لذا من الأفضل اختيار «لانش بوكس» بدرجة مقاومة جيدة حتى يتحمل مثل تلك الصدمات.

اختيار «لانش بوكس» علمي

وذلك من خلال اختيار نموذج يسهل فتحه والتعامل معه، حتى يسهل على الطفل فتح الصندوق وأخذ طعامه، ويعتبر شكل الـ«لانش بوكس» من الأمور التي تلعب دورًا هامًا في مدى كونه عمليًا؛ فعلبة الأكل البيضاوية سيصعب حلها من طرف الطفل، ويفضل الشكر المربع، وحتى شكل الغطاء لا يقل أهمية، فبعض أنواع الانش بوكس محكمة الإغلاق لدرجة أن فتحها يتطلب الكثير من القوة، ورغم أننا نريد حقا غطاء محكم الغلق لضمان عدم تسرب الأكل، لكن نود أيضًا أن لا يضطر ابننا لطلب المساعدة في كل مرة يريد فتح العلبة، ولا مشكلة في هذه النقطة فهناك منتجات توفر كلا الميزتين.

اختيار «لانش بوكس» قابل للصيانة

وذلك حتى يتمكن أولياء الأمور من إعادة تصليح الـ«لانش بوكس» الخاص بأطفالهم في حال تلف أي جزء به، ولا يحتاجوا إلى شراء آخر جديد، أو مثلا تركه دوزن إصلاح فيسقط الطعام منه ويصاب الطفل بمشاكل وأمراض صحية إذا أكل منه.

عدم النظر إلى السعر فقط

وذلك لأنه من المفيد اختيار «لانش بوكس» بسعر مناسب لـ ميزانية الأسرة، ولكن على الرغم من ذلك، لا يُفضل إطلاقًا شراء منتجات بجودة ردية لتجنب إنفاق المال، لكون ذلك ينعكس بالسلب على صحة الطفل.