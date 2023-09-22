كيف تحفزين حركة الجنين في الرحم؟.. بالضوء والكافيين

القاهرة - سمر حسين - ماما

تلك الحركات الصغيرة اللطيفة التي ترفرف داخل بطنك في الأشهر الأخيرة من الحمل، تتيح لكِ الاطمئنان على أن جنينك ينمو بشكل طبيعي ويتمتع بصحة جيدة، دون وجود مشكلات صحية، لكن مع تباطؤ تلك الركلات البسيطة أو اختفاءها لأيام قليلة قد يثور القلق بشأنه.

ودائمًا ما ينصح بزيارة الطبيب المختص في حال اختفاء تلك الركلات لعدة أيام، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة جنينك، حيث أن عدم تحركه كثيرًا لمدة يام متتالية يثير شعورًا بالذعر والقلق، لذا يمكن تحفيز حركات رضيعك مرة أخرى باتباع بعض الخطوات التي كشف عنها موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

- تناول وجبة خفيفة

سيكون لارتفاع نسبة السكر في الدم تأثير على طفلك ويمكن أن يحركه، لكن لا تبالغي في تناول الحلويات السكرية، ولكن يمكنك على سبيل المثال تناول بضع قطع من الشوكولاتة فهي وسيلة موثوقة لإرسال دفعة من الطاقة مباشرة إلى طفلك، وهو ما أكد عليه الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد، بالقصر العيني، حسب تصريحاته لـ«هن».

- الحصول على العصائر

كما نصح «حسن» بأنه يمكن الحصول على أي كوب من من العصائر الطبيعية، حيث تساهم السكريات في تحفيز حركة الجنين بصورة طبيعية.

- إحداث الضجيج

من الممكن أيضًا أن تقومي بإحداث بعض الضجيج، حيث تتطور حاسة السمع لدى طفلك بشكل جيد في منتصف الثلث الثاني من الحمل، لذا فإن التحدث أو الغناء لطفلك، أو حتى وضع سماعات الرأس على بطنك وتشغيل الموسيقى قد يشجعه على البدء في الحركة.

- تناول الكافيين

كما توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بالحصول على مادة الكافيين سواء بشرب الشاي أو القهوة لكن بجرعة لا تزيد عن 200 ملليجرام يوميًا.

- تغيير وضع جسدك

تحققي من وضع جسدك ففي حال كنتِ واقفة يمكنك الجلوس أو العكس، أو النوم على جانبك، حيث يسهل ذلك الأمر من تحفيز حركة طفلك ونشاطه داخل الرحم.

- دفع طفلك بلطف

كما يمكن أن يحفز التفاعل مع طفلك حركته داخل الرحم، إذ يمكنك الضغط بلطف على بطنك لمعرفة ما إذا كان يستجيب للحركة أم لا، لكن كوني حذرة عند الضغط.

- استخدام مصباح يدوي

من الممكن أيضًا أن تسلطي مصباحًا يدويًا على بطنك، إذ أن جنينك قد يكون قادرًا على التمييز بين الضوء والظلام في منتصف الثلث الثاني من الحمل، وقد يثير اهتمامه مصدر ضوء متحرك.