التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام العضلات. في بعض الحالات، يمكن أن تكون الإنفلونزا خطيرة، مما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي أو مضاعفات أخرى.

التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الإنفلونزا، إذ يساعد على تحفيز جهاز المناعة لإنتاج الأجسام المضادة التي تحمي الجسم من الإصابة بالإنفلونزا.

لجنة التطعيم الدائمة التابعة لمعهد روبرت كوخ بألمانيا أوصت بالتطعيم السنوي ضد الإنفلونزا لهذه المجموعات من الأشخاص:

- كبار السن؛ نظرا لضعف جهاز المناعة مع التقدم في العمر

- أصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والكبد والكلى ونقص المناعة والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد

- الحوامل اعتبارا من الثلث الثاني من الحمل. وفي حالة المعاناة من مرض مزمن، فينبغي تلقي التطعيم في الثلث الأول من الحمل

- الأطفال الصغار اعتبارا من عمر 6 شهور

وأوضحت اللجنة أن الإنفلونزا قد تتخذ مسارا خطيرا لدى هؤلاء الأشخاص، وتؤدي إلى الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الخطير.

أفضل موعد

وأضافت اللجنة أن أفضل موعد لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا هو في الفترة بين شهر تشرين أول/أكتوبر ومنتصف كانون أول/ديسمبر، علما بأن الفعالية الكاملة للقاح تتوفر في غضون أسبوعين من تلقيه، في حين أن هذه الفعالية تتلاشى بعد 5 إلى 6 شهور.

ومن ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يعد مناسبا للأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح مثل بروتين الدجاج.

كما ينبغي تأجيل تلقي التطعيم في حالة المعاناة من عدوى شديدة ترتفع معها درجة حرارة الجسم إلى 5ر38 درجة مئوية على الأقل.

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