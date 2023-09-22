في الخريف.. 4 نصائح مهمة لقيادة آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

مع حلول فصل الخريف، تشهد الطرق تغييرات في درجات الحرارة والظروف الجوية.

يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى مخاطر إضافية على السائقين، مما يجعل من المهم اتخاذ تدابير إضافية لضمان القيادة الآمنة.

فيما يلي بعض التدابير المهمة لقيادة آمنة في الخريف، إذ أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني باتباع التدابير المهمة التالية:

1- الحفاظ على مسافة أمان كافية: ينبغي الحفاظ على مسافة أمان كافية عن المركبة الأمامية للتمكن من التصرف بشكل مناسب عند الضرورة، مع العلم بأن قلة الرؤية تستلزم مسافة أمان أكبر.

وأوضح الخبراء الألمان أن مسافة الأمان تكون نصف قراءة عداد السرعة (على سبيل المثال عندما تكون السرعة 100 كلم/س، فإن مسافة الأمان تكون 50 مترا).

2- الرؤية الواضحة: تضمن نظافة النوافذ والزجاج الأمامي والمرايا رؤية واضحة، كما أن إزالة الاتساخات من الأسطح الزجاجية تضمن عدم تعرض قائد السيارة للإبهار.

3- التوجيه على الخط الأيمن للطريق: أوصى الخبراء بالتوجيه على الخط الأيمن للطريق بدلا من الخط الأوسط، وذلك تفاديا للإبهار بسبب الضوء الصادر عن كشافات المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس.

4 - استخدم الضوء العالي: يفضل إذا لم تكن هناك حركة مرور قادمة تشغيل الضوء العالي في الظلام. وهذا لا يساعد على إنارة الطريق بشكل أفضل فحسب، بل يجعل السيارة أيضا أكثر وضوحا للمركبات البعيدة.

ويراعى إيقاف تشغيل الضوء العالي مبكرا قبل قدوم سيارة في الاتجاه المقابل حتى لا يصاب قائدها بالإبهار. وهنا ينبغي أيضا أن يكون زجاج الكشاف الأمامي خاليا من الاتساخات، وذلك لرؤية أفضل عن طريق الضوء الصادر عنه.

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