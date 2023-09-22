البراز الدهني.. علامة على اضطراب في التمثيل الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

الدهون من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، فهي تساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن الأخرى.

ومع ذلك، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من اضطراب في التمثيل الغذائي للدهون، وهو ما يُعرف باسم عسر الهضم الدهني، أي خلل في قدرة الجسم على تفكيك وامتصاص الدهون.

البراز الدهني

وبحسب الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، فإن الأعراض الدالة على عسر الهضم الدهني تتمثل في البراز الدهني، أي ارتفاع نسبة الدهون في البراز، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال اللون البني الفاتح للبراز والرائحة النفاذة مع وجود رغوة في ماء المرحاض.

وتشمل الأعراض الأخرى أيضا وجود بقايا طعام في البراز والغثيان والتجشؤ المفرط والقيء والإسهال المتكررين والانتفاخ وآلام البطن، لا سيما بالجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المخطط له.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الكامن وراء عسر الهضم الدهني والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الأسباب الأكثر شيوعا لعسر الهضم الدهني تكمن في التهاب البنكرياس المزمن وعدم تحمل الجلوتين وأمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون.

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