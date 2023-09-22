لماذا بكى هشام سليم بسبب ابنتيه؟.. «بشوفهم 3 ساعات في الأسبوع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل عام رحل عن عالمنا الفنان هشام سليم، بعد رحلة صعبة مع مرض السرطان استمرت قرابة العامين، ليودع الحياة تاركًا رصيد فني كبير على مستوى السينما والتليفزيون والمسرح، ورغم النجاحات المهنية، إلا أنه عاش من حياته فترة مؤلمة، بسبب توتر العلاقة بينه وبين بناته، حتى وصلت إلى حد القطيعة، حتى خرج في إحدى البرامج التليفزيونية، وتحدث عنهم معبرا عن مدى حبه لهم.

بكاء هشام سليم بسبب بناته

بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة هشام سليم، الذي دخل الوسط الفني من خلال فيلم «إمبراطورية ميم»، مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، نكشف كواليس بكائه بسبب بناته، خلال استضافته في إحدى البرامج التليفزيونية.

خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج «العاشرة مساءً»، مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تحدث الفنان الراحل عن كواليس علاقته ببناته، قائلًا: «هشام سليم مش زيادة عن حد، مع الأسف أنا معرفش بناتي كويس أوي، لأن مراتي حرمتني منهم من وقت ما اتطلقنا، مفيش راجل يشوف بناته 3 ساعات في الأسبوع، في مكان هي بتحدده، وده كان شيء مهين ليهم وليا، عملتها 4 مرات، وتأثرت نفسيًا جدا، وكانوا بييجوا يقولوا إحنا تعبانين وعندنا مذاكرة».

بشوفهم 3 ساعات في الأسبوع فقط

«مش واصلهم قد إيه هما حبايبي»، عبارة واصل من خلالها هشام سليم، الحديث عن ابنتيه الذي لم يستطع رؤيتهما والتعامل معهما كأب بصورة طبيعية، مضيفًا: «مش هقدر أعمل أكثر من كدهة علشان أوصلهم، المفروض مامتهم تقولهم روحوا شوفوا أبوكوا مهما كنت وحش، في رجالة كتير قابلتهم بيحصل معاهم نفس الحكاية، مبلحقش أعرفهم في 3 ساعات في الأسبوع، وماببقاش عارف أتكلم معاهم في إيه، ولا أعرف بيحبوا إيه ولا بيكرهوا إيه، الكلام جاف ومجرد حديث ونتغدى في أي مكان».

قطيعة تامة وجفاء

واصل هشام سليم، الحديث عن علاقته ببناته، وسابقته الدموع قائلًا: «أنا نفسي أعرف بناتي ويعرفوني، ونبعدهم عن أي خلافات بين الأب والأم، الحرمان من بناتي صعب جدا، وكان بيؤلمني جدا لحد ما رضيت باللي أنا فيه وبقيت بعتبرهم مش موجودين للأسف وفي قطيعة تامة، وآخر مرة قالولي نرجع نبقى كويسين، قولتلهم يا ريت، وفي الصيف اقترحت عليهم يقضوا معايا كام يوم، واتحججوا وقالوا هنقضي الإجازة مع صحابنا، معنديش حتى صور ليهم ومع ذلك بحبهم جدا، وأكيد في يوم من الأيام هيعرفوا يعني إيه أب ونلاقي فرصة للتفاهم».