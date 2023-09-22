الامارات | أفضل موعد لتلقي لقاح الإنفلونزا.. مختصون: التطعيم مهم لـ 4 فئات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت لجنة التطعيم الدائمة التابعة لمعهد روبرت كوخ بألمانيا بالتطعيم السنوي ضد الإنفلونزا لهذه المجموعات من الأشخاص:

- كبار السن؛ نظراً لضعف جهاز المناعة مع التقدم في العمر

- أصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والكبد والكلى ونقص المناعة والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد

- الحوامل اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل. وفي حالة المعاناة من مرض مزمن، فينبغي تلقي التطعيم في الثلث الأول من الحمل

- الأطفال الصغار اعتباراً من عمر ستة أشهر

وأوضحت اللجنة أن الإنفلونزا قد تتخذ مساراً خطيراً لدى تلك الفئات، وتؤدي إلى الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الخطير.

وأضافت اللجنة أن أفضل موعد لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا هو في الفترة بين شهرأكتوبر وديسمبر، علماً بأن الفعالية الكاملة للقاح تتوافر في غضون أسبوعين من تلقيه، في حين أن هذه الفعالية تتلاشى بعد خمسة إلى ستة شهور.

ومن ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يعد مناسباً للذين يعانون من حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح مثل بروتين الدجاج.

كما ينبغي تأجيل تلقي التطعيم في حالة المعاناة من عدوى شديدة ترتفع معها درجة حرارة الجسم إلى 5ر38 درجة مئوية على الأقل.