طريقة عمل السودانية للشيف حسن.. اعرفي «التكات» واعمليها في مولد النبي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل السودانية، ضمن اهتمامات ربات البيوت، مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إذ تزاد رغبتهن في معرفة المكونات وسر نجاحها، خاصة أنها من أشهر حلوى المولد، كما أن طعمها طعم السوداني نفسه يجعل الكبار والصغار يحبونها، بجانب أنواع أخرى من الحلوى، منها السمسمية والقشدة والملبن وغيرها،لذا نقدم طريقة تحضير السودانية بخطوات وأسرار الشيف حسن.

مقادير السودانية للشيف حسن

2 كوب فول سوداني محمص في الفرن.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقة كبيرة ماء.

نصف كوب عسل جلوكوز.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ذرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ماء زهر.

صينية ألومنيوم.

خطوات عمل السودانية للشيف حسن

تبدأ طريقة عمل السودانية للشيف حسن، استعداد لاستقبال المولد النبوي، بوضع السكر والماء وعسل الجلوز في وعاء، وارفعيه على النار الهادئة، ثم في الخطوة التالية قلبي الخليط برفق مع تنظيف الحواف بمنديل مبلل بالماء أو بفرشاة مبللة.

استمري في التقليب حتى تحصلين على لون ذهبي فاتح، ثم ضيفي ملح الليمون والفانيليا وماء الزهر، ولا تتوقفي عن التقليب لتمنعي تسكير الخليط، ما يضمن نجاح وصفة السودانية.

ارفعي الخليط من على النار، وضعي فيه الفول السوداني المحمص في الفرن أو في طاسة مدهونة زيت، ثم نزلي الخليط كله من العسل والسوداني على صينية مدهونة زيت وادهني النشابة بالزيت وافردي بها الخليط.

اتركي السودانية تهدأ وتبرد تماما، ثم قطعيها بالسكين، ورصي قطع السودانية في علبة.

تكات الشيف حسن لإعداد السودانية

عن أسرار نجاح السودانية للشيف حسن،؛ فتكمن في الخطوات التالية:

حتى تنجح طريقة عمل السودانية استخدمي عسل جلوكوز، بشرائه من مصدر موثوق، ويمكن استبداله بعسل النحل الأبيض، ولا بد من تقليب خليط عسل الجلوكوز على النار الهادئة.

من المهم تنظيف حواف وعاء عسل الجلوكوز على النار، لعدم تسكيره، ويجب تحميص الفول السوداني جيدا بوضعه على صينية داخل الفرن.

بعد وضع السوداني في خليط عسل الجلوكوز يجب تقليبه سريعا قبل أن يتماسك، ثم فرد السودانية جيدا على صينية ألومنيوم ويجب الابتعاد نهائيا عن البلاستيك أو الزجاج.