البنطال الجلدي بألوان دافئة.. موضة خريف وشتاء هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعود البنطال الجلدي يعود بقوة في خريف وشتاء 2023/2024، ليمنح المرأة إطلالة دافئة وأنيقة وفاخرة.

وبحسب مجلة “Instyle” فإن البنطال الجلدي يأتي هذا الموسم مصنوعا إما من جلد طبيعي أو جلد اصطناعي، مشيرة إلى أنه يمتاز بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجلدي يزهو هذا الموسم باللون الأحمر البوردو (عنابي غامق) بصفة خاصة، وهو لون دافيء يمتاز بطابع مفعم بالأنوثة والإثارة.

وإلى جانب الأحمر البوردو، يكتسي البنطال الجلدي أيضا بألوان محايدة ذات طابع كلاسيكي فخم مثل الأسود والبيج والبني والهافان.

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