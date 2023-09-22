5 أسباب خفية وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحدث ارتفاع السكر في الدم، عندما يكون هناك فائض من الجلوكوز في مجرى الدم، وينتج ذلك عن عدم كفاية الإنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال.

ويؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة والأعضاء، إذا تُرك دون علاج على المدى الطويل.

فيما يلي، 5 أسباب لا يعرفها كثيرون وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم، وفقًا لموقع "Timesofindia".

- الجفاف:

يلعب الماء دورًا مهمًا في ضبط مستويات السكر في الدم، لذا يؤدي الجفاف إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم، حيث يحاول الجسم الحفاظ على الماء عن طريق تقليل التبول.

عندما تُصاب بالجفاف، تطلق الكليتان كمية أقل من الماء عن طريق البول، ونتيجة لذلك، لا يتم طرد السكر من نظامك بشكل فعال، ما يسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم.

ولمنع ذلك، عليك شرب كمية كافية من الماء يوميا، ما لا يقل عن 8-10 أكواب.

- تناول الوجبات الخفيفة ليلا:

يساهم تناول الوجبات الخفيفة عالية الكربوهيدرات أو السكرية قبل النوم مباشرة في ارتفاع نسبة السكر في الدم، خاصة إذا لم تمارس أي نشاط بدني بعد ذلك، حيث تتباطأ عملية التمثيل الغذائي في الجسم أثناء الليل، ما يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل فعال.

لذا، عليك تجنب تناول هذه الوجبات قبل النوم، وإذا كنت تشعر بالجوع، تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين، فهي لا تسبب زيادة كبيرة في نسبة السكر في الدم.

- الاستهلاك المفرط للكافيين:

تؤثر القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين على مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

لذا، عليك التقليل من شرب الكافيين، وتناول شاي الأعشاب أو الماء بدلاً من ذلك.

- الأطعمة "الخالية من السكر":

من الضروري الحذر من الأطعمة التي تحمل علامة "خالية من السكر"، لاحتوائها على مواد تحلية صناعية أو كحول سكر، ما يؤثر في مستويات السكر بالدم.

بعض المحليات يمكن أن تسبب استجابة الأنسولين، على غرار السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- نمط الحياة غير المستقر:

يؤثر قلة النشاط البدني بشكل منتظم على مستويات السكر في الدم، حيث تساعد التمارين الرياضية جسمك على استخدام الإنسولين بكفاءة أكبر، ما يسمح بتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

لمنع ذلك، عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا.

- طرق فعالة لضبط مستويات السكر بالدم:

1. الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

2. تناول مزيد من الفواكه والخضروات الطازجة.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين حساسية الأنسولين والحفاظ على وزن صحي.

4. ممارسة تقنيات تقليل التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا.

5. الحد من التوتر.

6. استشارة الطبيب المختص فورا، لإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

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