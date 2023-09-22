النزيف الداخلي.. أعراض تدل على وجود مشكلة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

النزيف الداخلي هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما تنزف من الأوعية الدموية ويتجمع الدم داخل الجسم.

ويحدث النزيف الداخلي في أي مكان في الجسم، ويرجع سببه إلى مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الحوادث والإصابات والأمراض.

نقدم لكم أعراض وأسباب النزيف الداخلي، وفقًا لموقع "Very well health".

- الأسباب:

1. الحوادث والإصابات

يحدث النزيف الداخلي بسبب الصدمة، مثل الحوادث المرورية أو السقوط أو الإصابات الرياضية.

2. تمدد الأوعية الدموية

هو انتفاخ في الأوعية الدموية نتيجة ضعف في جدار الأوعية الدموية، في بعض الأحيان، ويحدث تمزق بسبب القيام بنشاط بدني مكثف، وفي أحيان أخرى، يحدث دون سبب واضح في أثناء الراحة أو النوم.

3. اضطرابات النزيف

تؤدي بعض الاضطرابات النزفية، مثل الهيموفيليا إلى نزيف داخلي تلقائي، ويحدث عندما لا يتجلط الدم كما يجب، بسبب نقص خلايا الدم التي تسمى الصفائح الدموية أو البروتينات التي تسمى عوامل التخثر.

4. الإفراط في استخدام بعض الأدوية

تزيد بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للتخثر والأدوية المضادة للالتهابات، خطر النزيف الداخلي.

الأعراض:

- الدوار

مع فقدان الدم السريع أو الهائل، يصبح الدوار والدوخة أمرًا شائعًا.

- ألم الصدر

يمكن أن يسبب النزيف الداخلي الألم بعض أجزاء الجسم، مثل الصدر.

- ضيق في التنفس

مع فقدان الدم، يكون هناك عدد أقل من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة، ونقص الأكسجين يسبب صعوبة في التنفس.

- تنميل في اليدين والقدمين

مع فقدان الدم، يضغط الجسم على الأوعية الدموية في الأطراف لإعادة توجيه الدم إلى الأعضاء المهمة، ما يؤدي فقدان الأكسجين إلى الأطراف إلى الشعور بالوخز في اليدين أو القدمين.

- التغيرات في الرؤية

تحدث قبل فقدان الوعي عندما يكون فقدان الدم سريعًا أو شديدًا.

- الغثيان أو القيء

يحدث الغثيان والقيء بسبب فقدان الدم، هذه الأعراض شائعة عندما يكون النزيف في الجهاز الهضمي أو الدماغ.

- فرط التعرق

يحدث التعرق الشديد دون سبب واضح عندما يكون فقدان الدم مفاجئًا أو شديدًا.

يسبب فقدان الدم تغيرًا سريعًا في درجة حرارة الجسم، والذي بدوره يمكن أن يسبب التعرق الشديد المفاجئ.

اقرا أيضا:

حلوى المولد النبوي.. فئات ممنوعة من تناولها لهذا السبب المهم

إشارات تخبرك بوجود قرحة بالمعدة.. احذرها

5 أبراج تنتظر قدوم الشتاء بفارغ الصبر.. هل أنت منهم؟

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟

زوجة لاعب كرة- بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023.. من هي سلمى الجابري؟